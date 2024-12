Mamička (43) sa omylom vyspala s 19-ročným mladíkom: Toto bežne nerobí! Jedna vec jej ale nedá spávať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V príspevku vo fóre Mumsnet nemenovaná žena priznala, že to, čo urobila, bolo skutočne zlé. Minulý rok sa spolu s deťmi presťahovali do inej dediny, a tak sa snažila spoznať nových ľudí. „Baví ma fitness a pripojila som sa k skupine kruhového tréningu. Stalo sa to súčasťou môjho spoločenského života,“ vysvetlila. Po noci strávenej von so svojimi priateľmi z posilňovne pozvala niekoľko ľudí do svojho domu na after party, zatiaľ čo jej deti zostali u otca. „Chlap, ktorý vedie kruhový tréning, mal so sebou pár priateľov. Má niečo cez 20 rokov a predpokladala som, že sú v rovnakom veku,“ uviedla.

(Zdroj: Getty Images)

„Aby som to skrátila, po niekoľkých ďalších pohárikoch a flirtovaní som s jedným z nich skončila v posteli. Je to pre mňa veľmi neštandardné správanie. Mám 43 rokov a od 20-tich som nemala vzťah na jednu noc,“ priznala. Nasledujúce ráno sa však dozvedela, že muž, s ktorým sa vyspala, má len 19 rokov. „Som skutočne znechutená sama zo seba a nemôžem prestať myslieť na to, akú obrovskú chybu som urobila. S vedúcim kruhového tréningu vychádzam dobre, hovorila som s ním o tom a povedal mi, aby som o tom príliš premýšľala a že som sa len zabávala,“ dodala. Obáva sa, že sa o incidente dozvie celá dedina.

Mnohí sa v komentároch podelili o svoje dojmy. „Už je dospelý. Pokiaľ ani jeden z vás nebol tak opitý, potom nevidím problém,“ napísal jeden z komentujúcich. „Nešli ste von s úmyslom vyspať sa s ním,“ pridal sa ďalší. „Jediné, čo ma zaujíma, je, či sú vaše deti staršie ako ten muž a či sa pohybujú v podobných kruhoch,“ uviedol tretí. Iní ale takí podporujúci neboli. „Keby to bol 40-ročný muž, ktorý spal s 19-ročnou ženou, nazvali by ste ho špinavcom,“ napísal komentujúci. „Ako by ste sa cítili, keby váš syn spal so ženou, ktorá je dosť stará na to, aby bola jeho matkou?“ pridal sa ďalší. „Prečo sa nestretávate s o niečo staršími ľuďmi? Na druhý deň by ste sa nemuseli hanbiť,“ dodal iný.