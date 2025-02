Žiadny zázrak sa nekoná: DNA test odkryl ŠOKUJÚCU pravdu o krvavých slzách, ktoré ronila socha Panny Márie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vyšetrovanie Cardiovej začali prokurátori v talianskom meste Civitavecchia po tom, čo súkromný detektív tvrdil, že krv na soche pochádzala z prasaťa. Socha bola vystavená v sklenenej vitríne na kopci v mestečku Trevignano Romano pri jazere Bracciano. Niektorí ľudia ju obviňujú z podvodu, pretože zbierala dary na vybudovanie centra pre choré deti, no nie je jasné, kam peniaze skutočne išli, informuje denník The Guardian. Prokurátori si objednali laboratórne testy u forenzného genetika Emiliana Giardinu, ktorý sa podieľal na prípade Yary Gambirasiovej. Testy ukázali, že krvné škvrny na soche patria Giselle Cardiovej.

Il sangue pianto dalla Madonna di Trevignano? È quello di Gisella Cardia. L’indagine per truffa e la risposta dell’avvocata della santona ⬇️⬇️⬇️https://t.co/udMzUADoBO pic.twitter.com/1bSZB1DUCR — ArciAtea (@ArciAtea) February 13, 2025

Výsledky by mali byť odovzdané prokuratúre 28. februára. Právnička Cardiovej, Solange Marchignoliová, tvrdí, že prítomnosť Gisellinej DNA neznamená, že by išlo o podvod. Uviedla, že DNA môže byť zmiešaná, a nevyhnutne to nemusí vylučovať nadprirodzený jav. Gisella Cardiová, ktorá má predchádzajúci trest za podvod pri bankrote, kúpila sochu v roku 2016 na katolíckom pútnickom mieste v Medžugorí v Bosne a Hercegovine. Neskôr sa stala centrálnym bodom pútnického miesta, ktoré založila v Trevignano Romano. Ľudia z celého Talianska sa sem prichádzali modliť každý mesiac, z čoho miestni obyvatelia neboli príiš nadšení.

Žena údajne opustila Trevignano, no nie je jasné, kde sa nachádza. Jej právnička povedala, že nevie, kde sa Giselle momentálne modlí, ale je presvedčená, že je vedená hlbokou vierou a nemá z tohto činu žiadny zisk. Zjavenia Panny Márie a plačúce sochy sú súčasťou katolíckej tradície už po stáročia, no od mája minulého roka len pápež rozhoduje o tom, čo možno považovať za nadprirodzený jav. Predtým mali túto moc aj samozvaní proroci a miestni biskupi.