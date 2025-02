Pápež sa lieči so zápalom pľúc: Už sa špekuluje o jeho nástupcoch! TOTO sú oni

Možnými nástupcami Františka môžu byť aj Luis Antonio Gokim Tagle a Fridolin Ambongo Besungu. (Zdroj: SITA/AP, profimedia.sk)

RÍM - Zdravotné problémy pápeža Františka vyvolávajú v posledných dňoch obavy o jeho život. Kým on čelí boji so zápalom pľúc, už sa objavujú úvahy o jeho nástupcovi. Po jeho prípadnej smrti bude mať nový pápež rozhodujúci vplyv na smerovanie katolíckej cirkvi. Bude nasledovať liberálny odkaz Františka, alebo sa vráti k tradičným hodnotám?

Zdravotný stav pápeža vyvoláva obavy

Pápež František, 88-ročný pontifik, bol minulý piatok hospitalizovaný s diagnózou zápalu pľúc. Podľa informácií zo zdrojov Politico trpel v posledných dňoch silnými bolesťami a sám vyjadril obavy, či sa mu podarí zvládnuť svoju chorobu. Zdravotné komplikácie jeho veku a stavu už vyvolali v médiách a medzi veriacimi špekulácie o jeho možnom nástupcovi. Tieto diskusie nie sú ničím novým, keďže otázky o tom, kto by mohol prevziať pápežskú funkciu, sa objavujú už niekoľko rokov, píše TN.cz.

Web Danas.hr zverejnil zoznam osem najpravdepodobnejších kandidátov, ktorí by mohli nasledovať Františka.

Pietro Parolin: Favorit s umierneným prístupom

Na vrchole zoznamu stojí 70-ročný Pietro Parolin, súčasný vatikánsky štátny sekretár. Parolin, ktorý je považovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí vo Vatikáne, je považovaný za umierneného kandidáta, ktorý by mal pokračovať v pápežovej politike. Tento postoj podporuje aj týždenník The Week, ktorý ho označuje za favorita. Očakáva sa, že by mohol udržiavať súčasnú líniu cirkvi, ale s miernejším prístupom.

Fridolin Ambongo Besungu: Odmieta liberálne smerovanie

Na druhej strane sa objavuje 65-ročný Fridolin Ambongo Besungu z Konga, ktorý sa preslávil odmietnutím pápežovej žehnania pre homosexuálne páry v roku 2023. Podľa jeho názoru by takéto kroky "spôsobili pohoršenie" v Afrike, kde sú tradičné hodnoty stále silno zakorenené. Zvolenie Ambonga by teda pravdepodobne znamenalo odklon od Františkovej liberálnej politiky a návrat k konzervatívnejším hodnotám, píše Vatican News.

Konzervatívci na vzostupe: Eijk, Erdő a Burke

Medzi ďalšími kandidátmi sa nachádzajú výrazní konzervatívci, ako 71-ročný Willem Jacobus Eijk z Holandska, ktorý v minulosti kritizoval pápežovo pristupovanie k civilným sobášom bez cirkevného anulovania. Tento postoj ho radí medzi tých, ktorí by pravdepodobne vrátili cirkev k tradičnejším interpretáciám náuky.

Ďalší konzervatívny kardinál, 72-ročný Péter Erdő z Maďarska, sa dlhodobo vyjadruje proti prijímaniu Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými katolíkmi. Erdő je silným zástancom nerozlučiteľnosti manželstva a taktiež je proti liberalizácii cirkevnej politiky.

Rovnaký postoj zastáva aj 76-ročný Raymond Burke zo Spojených štátov. Burke je zarytým odporcom Františkovej liberálnej politiky, je veľkým zástancom slúženia omše v latinčine a ostro vystupuje proti antikoncepcii a otázkam týkajúcim sa LGBT+ komunity.

Pokrokoví kandidáti: Tagle, Grech a Zuppi

Na druhej strane stojí 67-ročný Luis Antonio Tagle z Filipín, ktorý je označovaný za "ázijského pápeža Františka". Tagle kritizoval prístup cirkvi k LGBT+ ľuďom a rozvedeným, pričom varoval, že prísnejší prístup môže poškodiť cirkevný cieľ šíriť vieru.

Ďalším umierneným kandidátom je 67-ročný Mario Grech, maltský biskup a generálny sekretár synody biskupov. Grech v minulosti zdôrazňoval potrebu otvoriť cirkev pre tých, ktorí boli vylúčení kvôli sexuálnej orientácii alebo rodinnému stavu.

Posledným menovaným je 69-ročný Matteo Maria Zuppi, taliansky arcibiskup, ktorý je známy svojou blízkosťou k súčasnému pápežovi. Zuppi bol poverený mierovou misijnou úlohou na Ukrajine, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Je považovaný za pápežovho oblíbenca a možného nástupcu, ktorý by mohol pokračovať v jeho odkaze.

Kto rozhodne o novom pápežovi?

Tradične sa o novom pápežovi rozhoduje prostredníctvom konkláve, ktoré sa koná 15 dní po smrti pápeža. Kardináli sa musia zhodnúť na novom pápežovi, pričom na zvolenie je potrebná podpora najmenej dvoch tretín z viac ako stovky kardinálov. Po rozhodnutí bude oznámenie nového pápeža symbolizované bielym dymom, ktorý stúpa nad Sixtínskou kaplnkou.