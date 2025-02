Muž uverejnil simuláciu MRAZIVÉHO javu: Ľudia sú zhrození! Stretli ste sa s ním počas spánku aj vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Každý z nás si z detstva pamätá chvíle, keď sa mu v tme zdalo, že ho sleduje tajomná silueta. Bola to len fantázia, hra tieňov alebo niečo desivejšie? Jeden tvorca sa rozhodol tieto spomienky oživiť a jeho vizualizácia vyvolala v ľuďoch nepríjemné mrazenie.

Iracionálny strach je súčasťou detstva – či už ide o strašidelné filmy, príliš živú predstavivosť alebo podivné tiene v rohoch izby. Určite ste aj vy zažili ten moment, keď oblečenie na stoličke vyzeralo ako človek, alebo ste mali pocit, že vás niečo sleduje. No len čo ste sa pozreli bližšie, záhadná silueta sa stratila. Ukázalo sa, že nejde o ojedinelý zážitok. Jeden používateľ Redditu sa rozhodol tento fenomén vizualizovať a vytvoril simuláciu, ktorá v ľuďoch vyvolala silné spomienky na ich detské obavy.

Pod prezývkou RMangatVFX zverejnil desivé video s popisom: "Ako dieťa som videl túto tieňovú osobu pri nohách mojej postele. Vytvoril som ju, aby som ukázal, ako vyzerá." Video zachytáva pohľad človeka, ktorý sa nachádza v polospánku. Jeho oči sa pomaly otvárajú a zatvárajú, no pri nohách postele sa objavuje tmavý tieň. S každým žmurknutím sa silueta posúva bližšie a bližšie.

Mnohí používatelia Redditu okamžite reagovali a podelili sa o vlastné skúsenosti s "tieňovým mužom", ktorého často videli v stave spánkovej paralýzy. Zdá sa, že táto desivá postava je súčasťou kolektívnych nočných môr, ktoré si mnohí pamätajú dodnes. "To isté som zažil aj ja ako dieťa. Často to bola len hra, keď sme sa jeden na druhého bez pohybu pozerali. Potom som zaspal a zobudil sa, akoby sa to nikdy nestalo," napísal jeden z komentujúcich.