Muž na šesť minút umrel: Obklopili ho DESIVÉ nadpozemské bytosti! Toto vraj robia s ľudskými dušami po smrti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Mnohí ľudia, ktorí sa ocitli na pokraji života a smrti, tvrdia, že nezreli do posmrtného života. Po návrate opisujú zážitky či vízie, ktoré podľa nich prežili počas klinickej smrti alebo krátko pred svojím oživením. Jeden muž zverejnil na Reddite desivý príbeh o tom, čo zažil. Jeho príbeh okamžite upútal pozornosť stovky čitateľov.

Používateľ v príspevku na Reddite uviedol, že vo veku 15 rokov utrpel ventrikulárnu fibriláciu, ktorá spôsobila, že mu zastalo srdce na celých šesť minút. Počas tej doby mal desivú víziu, o ktorej je presvedčený, že zobrazuje to, čo nás čaká po smrti. Všetko sa začalo oslepujúcim bielym svetlom, ktoré ho úplne pohltilo. Svetlo ho upokojovalo a vytváralo pocit blaženosti. Pocit pokoja sa však rýchlo zmenil, keď sa začal vznášať a prechádzať sériou brán. Ocitol sa na mieste, ktoré nemalo rozmery a bolo mimo akejkoľvek reality. Malo svoj vlastný zmysel, pochopiteľný len v okamihu jeho prítomnosti. Necítil sa tam sám – pri príchode ho obklopili viaceré bytosti, ktoré vďaka svojmu kresťanskému vychovaniu považoval za anjelov. V nehmotnej podobe vykonal duchovný ekvivalent gesta otvorenej náruče, očakávajúc ich prijatie. Namiesto prijatia však pocítil, ako ho ich moc spútava – ako psa na obojku. Premohol ho pocit poníženia a hrôzy.

(Zdroj: Getty Images)

Bytosti, s ktorými sa stretol, neboli éterickí strážcovia. Namiesto toho išlo o krutých a bezcitných vládcov, ktorí ho uväznili. Podľa jeho slov sa mu tieto bytosti vysmievali a odhalili mu desivú pravdu – že ľudský svet je len akýmsi „chovom duší“ pre vyššiu entitu. Po smrti sa ľudské duše stávajú otrokmi v ich dimenzii, kde ich títo nadprirodzení páni nielen využívajú, ale aj surovo mučia a zahrávajú sa s nimi. Napokon sa lekárom v nemocnici podarilo jeho srdce znovu naštartovať. Keď však svojim blízkym opísal víziu, ktorú zažil, reagovali skepticky. Predpokladali, že išlo o dôsledok traumy z blízkej smrti, ktorá v kombinácii s jeho mladým vekom mohla mať silný psychický dopad. Napriek tomu, že ho okolie nebralo vážne, muž nikdy neprestal veriť tomu, čo videl.

Jeho príbeh vyvolal obrovský ohlas – stovky komentárov na jeho príspevok obsahovali nielen podobné zážitky iných ľudí, ktorí sa ocitli na pokraji smrti, ale aj duchovné interpretácie jeho vízie. Ako uvádza denník The Guardian, odborníci skúmajúci fenomén blízkej smrti sa zvyčajne delia do troch skupín. Prvá – fyzikalisti – vnímajú smrť čisto z biologického hľadiska. Druhá – parapsychológovia – predpokladajú, že vedomie môže v nejakej forme existovať aj po smrti, mimo mozgu, pričom tento orgán slúži len ako jeho prijímač. Napokon existuje aj tretia skupina – spiritualisti. Tí sa prikláňajú k náboženským predstavám o živote po smrti a sú najviac naklonení viere, že ľudia ako muž z Redditu skutočne vstúpili do nejakej formy posmrtného, božského sveta.