Emma (43) bola zdravá a fit: Všetko zmenil zdanlivý úraz pri cvičení! Lekári prišli so zdrvujúcou diagnózou

Emma Johnsonová zápasí s onkologickým ochorením vo štvrtom štádiu. Podľa jej slov robila všetko správne a od svojich 40. narodenín sa každý rok poctivo objednávala na mamografické vyšetrenie. V januári jej však lekári diagnostikovali rakovinu prsníka vo štvrtom štádiu. Zároveň jej oznámili, že jej zostávajú možno len dva roky života, pretože ochorenie sa rozšírilo do lymfatických uzlín a pečene. Jediným príznakom bola malá, ale tvrdá hrčka na prsníku, ktorú objavila v decembri. Vtedy sa domnievala, že išlo o následky zranenia v posilňovni. Cítila sa totiž lepšie ako kedykoľvek predtým, nepociťovala žiadnu únavu, bolesti a ani nič nezvyčajné. „Nechala som si hrčku vyšetriť u lekára a ten mi povedal, že to bude skôr len zvláštne tkanivo,“ uviedla Emma, informuje denník Daily Mail.

„Štyri týždne som sa nemohla dostať na ultrazvuk a mamografické vyšetrenie, pretože všade bolo plno a boli Vianoce, takže som sa tým veľmi nezaoberala. Prvý januárový týždeň som sa po prvý raz dostala na vyšetrenie. Hneď, ako mi urobili ultrazvuk, prišiel lekár a povedal mi, že je to veľmi komplikované a mám sa pripraviť na to, že je to rakovina,“ prezradila ďalej. Na druhý deň absolvovala biopsiu. Výsledky potvrdili zdrvujúcu správu, že má agresívnu formu dvojnásobne pozitívnej rakoviny prsníka. „Na začiatku mi povedali, že je to druhé štádium a je to v podstate vyliečiteľné,“ pokračuje Emma. „Vtedy to bolo strašné, ale predpokladala som, že po operácii sa budem osem týždňov zotavovať a potom budem vyliečená.“

Ďalšie zlé správy

Po týždni podstúpila magnetickú rezonanciu a PET vyšetrenie prsníka. O sedem dní sa vrátila k svojmu chirurgovi a ten jej oznámil, že našli stopy ochorenia aj v pečeni. „Povedal, že ak je to v pečeni, nebude ma môcť ďalej operovať a presunie ma k onkológovi. Oznámili mi, že si nie sú istí, akou cestou sa môžeme vydať. Neexistuje žiadna operácia, žiadna chemoterapia a že budem dostávať hormonálnu injekciu každých 28 dní a dve tabletky, ktoré mám užívať denne. Som fit a zdravá, takže je zvláštne, že mi povedali, že mám rakovinu. Vôbec sa necítim byť chorá, je šialené počuť, že mi zostávajú dva roky,“ povedala.

Nezodpovedané otázky

Emma sa zúfalo snažila nájsť alternatívnu cestu, oslovila niekoľko žien v Austrálii, ktoré trpeli rovnakou formou rakoviny a tie jej oznámili skvelé výsledky z kliniky v mexickom Cancúne. Je to však veľmi drahé. Preto teraz zbiera na portáli MyCause finančné prostriedky na cestu a verí, že jej to zachráni život. „Neviem, či ma to na sto percent uzdraví, ale niekde vo svojom vnútri jednoducho viem, že je to správna cesta,“ povedala. Napriek tomu, že diagnózu prijala s pokorou, neubránila sa otázkam, prečo sa to stalo práve jej. „Každý deň chodím do posilňovne. Som zdravá. Nejem nezdravo. Rada som si vypila, ale teraz som úplne prestala. Nikdy by mi nenapadlo, že tu budem sedieť a niekto mi povie, že mám rakovinu v štvrtom štádiu,“ dodala.

Emma preto vyzýva ženy, aby si dôsledne kontrolovali prsia. Ak by to zanedbala, jej prognóza by bola oveľa horšia. „Ak by som to nechala tak alebo počkala do konca februára na ďalšie vyšetrenie, mohla som byť mŕtva,“ priznala. Zároveň sa snaží pochopiť, ako sa rakovina mohla tak rýchlo rozrastať. Len pred 12 mesiacmi totiž absolvovala mamografické vyšetrenie, ktoré bolo úplne bez nálezu.