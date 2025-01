Mamičku (32) znepokojila zdanlivo obyčajná vyrážka na čele: Po roku prišla ŠOKUJÚCA diagnóza! Vôbec nechápala

(Zdroj: TikTok/rachel.olivia_)

Mladá matka Rachel Oliviaová zápasí s rakovinou kože a všetkým radí, aby nepodceňovali slnečné lúče a používali krémy s ochrannými faktormi. Onkologické ochorenie v jej prípade začalo naozaj veľmi nenápadne, keď si našla na čele malú vyrážku. Spomína si, že mala pocit, že sa jej urobila v priebehu jednej noci. Lekár jej povedal, že ide o pupienok, ktorý si príliš stlačila. Vyrážka sa jej však neustále olupovala a nikdy sa nezahojila. Preto si ju dala zamraziť. „Nechala som to tak rok. Nikdy sa to nezahojilo, preto som dala na svoj pocit a presadila som si, aby to znovu posúdili odborníci. Urobili mi biopsiu a potvrdili, že ide o rakovinu,“ povedala pre portál news.com.au. Priznáva, že to bola prekvapujúca správa. „Nikdy som sa neopaľovala a nesedela na slnku. Medzi mojimi priateľmi a rodinou som známa tým, že som so slnkom opatrná. Nanešťastie som sa ako tínedžerka párkrát veľmi spálila a to je všetko, čo na to stačí.“

Jej kožný útvar nebol našťastie melanóm, ale bazocelulárny karcinóm. Je to typ rakoviny kože, ktorý sa objavuje najmä na tvári. Zvyčajne sa prejavuje ako biela, vosková hrčka. Môže ísť aj o hnedú, šupinatú škvrnu. „Uľavilo sa mi, že to nebol melanóm, ale zároveň som bola šokovaná, že ide o rakovinu. Povedali mi, že som mladá na to, aby som mala niečo také,“ hovorí mladá žena. Rachel predpísali Aldaru, čo je lokálna chemoterapeutická liečba na tento typ rakoviny. O šesť mesiacov však bude musieť pravdepodobne ešte podstúpiť fyzické odstránenie vyrážky. Hoci bola jej liečba neinvazívna, nebolo to jednoduché. „Nebudem klamať, malo to svoje úskalia. Teraz, keď sa to zahojilo, je veľmi ťažké sa o to starať a nestrhnúť to, keďže mám dieťa,“ uviedla.

Z estetického hľadiska bolo tiež dosť šokujúce vidieť, ako sa z malej škvrny stalo niečo také veľké. Rachel zdieľala priebeh ochorenia online. Zdokumentovala, ako prežíva bežné dni. Zároveň dostala obrovskú podporu. Jej hlavným poslaním bolo pripomínať bezpečnosť na slnku. „Kvôli tvojmu príspevku som si objednal svoju prvú kontrolu pleti,“ uviedol jeden používateľ sociálnych sietí. Druhá sa pridala: „Mala som škvrnu na tom istom mieste na čele ako ty, vyzerala veľmi podobne ako tvoja predtým, než si ju dala skontrolovať. Odkladala som to, ale tvoje video ma prinútilo všetko si naplánovať.“ Rachel medzičasom ukončila liečbu. Očakáva, že sa rana zahojí v priebehu niekoľkých týždňov. Mnohí, ktorí prešli touto liečbou, ju uistili, že jej na tvári pravdepodobne nezostane nič väčšie ako jazva po ovčích kiahňach.