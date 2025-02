Ľudí aj odborníkov zmiatla ZÁHADNÁ štruktúra na Marse: Elon Musk sa ozval s bláznivým riešením!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Carlson, File/Getty Images)

Mars nás neprestáva fascinovať. Každý deň sa o tejto planéte dozvedáme viac – od jej obrovských prachových búrok až po záhadné útvary na jej povrchu. V minulosti internet zaujal napríklad skalný útvar pripomínajúci ľudskú tvár či tajomné nepreskúmané diery. Najnovšie vyvolal vlnu diskusií dokonale štvorcový objekt zachytený na fotografiách z Marsu. Zábery tohto sivého útvaru sa rýchlo stali virálnymi. Vďaka jeho pravidelnému tvaru sa mnohí domnievajú, že nejde o prírodný jav, ale o znak mimozemskej civilizácie. Treba však podotknúť, že niektoré zábery boli dodatočne upravené, aby štvorcový tvar vynikol ešte viac.

This is fucking WILD. https://t.co/ux3LjEEZDd — Joe Rogan (@joerogan) February 1, 2025

Fotografia dokonca zaujala známeho podcastera Joea Rogana, ktorý ju zdieľal na sociálnych sieťach so slovami: „Toto je prekliato divoké.“ Jeho reakcia neostala bez odozvy – generálny riaditeľ SpaceX Elon Musk na to odpovedal: „Mali by sme poslať astronautov na Mars, aby to preskúmali!“ Čo však naozaj vidíme na týchto snímkach? Fotografia pochádza z roku 2001 a bola zachytená kamerou Mars Orbiter Camera (MOC) na palube sondy Mars Global Surveyor (MGS). Podľa odborníkov z Arizona State University má oblasť, v ktorej sa štvorec nachádza, priemer približne tri kilometre a leží v hornej časti jedného z kráterov na planéte, píše portál IFLScience.

Aj keď sa môže zdať zvláštne, že sa na Marse objavil takýto pravidelný tvar, podobné útvary sa vyskytujú aj na Zemi. Príkladom je Giant’s Causeway v Severnom Írsku – geologický útvar zložený z pravidelných bazaltových stĺpov, ktorý by mohol mimozemšťan považovať za dielo inteligentnej civilizácie. Pravdepodobne tak ide o optický klam známy ako pareidólia – jav, pri ktorom ľudský mozog vníma vzory a tvary tam, kde v skutočnosti nie sú.