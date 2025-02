Kráska vyrazila na rande, zrazu dostala MRAZIVÝ odkaz: Čo to má znamenať?! O pár hodín nastal ešte väčší chaos

(Zdroj: TikTok/cuteascluck)

Známe „do tretice všetko dobré“ neplatilo v prípade tretej schôdzky Lindsay a jej potenciálneho partnera. Vo videu, ktoré publikovala na TikToku, uviedla, že keď sa skvele bavili, pristúpili k nej dve cudzie ženy a podali jej poskladaný kus papiera. „Povedala som si: 'Panebože, čo to, dopekla, je,'“ spomína si štyridsiatnička. „Čo to znamená?“ Keď lístok mierne rozbalila, uvidela slová „Jednoducho nie!“ Rýchlo ho preto zložila späť a schovala do kabelky. Celý si ho prečítala až neskôr večer, keď sa vybrala druhý raz na toaletu. Bolo na ňom napísané: „Máš na viac. Jednoducho nie.“ Slová ju vraj zaskočili a sama seba sa začala pýtať: „Urobil niečo, keď som išla hore na WC? Poznajú ho z mesta? Boli to len obyčajné dievčatá?“

Teraz vraj myslí len na záhadný odkaz, ktorý jej fanúšikovia na sociálnej sieti nazvali „darom“ a odporučili jej, aby sa tohto muža vzdala. „Neodovzdávame odkazy náhodným ženám, pokiaľ ich nechceme varovať,“ vysvetlila jej jedna z komentujúcich. „Nepoznám jasnejšie znamenie, ako je doslovné odovzdanie lístka,“ vtipkoval ďalší. „Utečte!“ vyzval ju niekto iný. „Vždy, keď žena žene podáva odkaz, tak niečo videla, keď si bola preč a on musel o tebe niečo zlé hovoriť,“ dodal ďalší.

TikTokerka dúfala, že vďaka jej videu sa dostane k dvom mladým ženám, vo veku asi 20 rokov, ktoré jej podali odkaz. Muža, s ktorým bola na rande, sa spýtala, či pozná niektorú z týchto žien. Tvrdil síce, že žiadnu nikdy nevidel, ale Lindsay poslal sériu „opileckých správ“ a ona sa nakoniec rozhodla všetko ukončiť. „Som veľmi rada, že si ho pustila k vode. Zachovaj si vysoké štandardy, muži ťa vždy stiahnu na svoju úroveň,“ komentovala jej rozhodnutie jedna z diváčok videa.