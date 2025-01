Milostný trojuholník ako z telenovely: Ženy chodili s rovnakým mužom! Neveru odhalil DETAIL na sociálnej sieti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dve ženy nedávno odhalili, že chodili s tým istým mužom, a TikTok zohral ústrednú úlohu pri rozuzlení tohto zamotaného vzťahu. Nedávno sa influencerka Kylan Darnellová stala virálnou po rozchode so svojím priateľom, pretože prostredníctvom videa na TikToku zistila, že iná žena menom Grace Haleová chodí s rovnakým mužom, uvádza portál Complex. Jeden z členov jej rodiny jej poslal video, v ktorom Hallová tvrdí, že sa stretáva s jej priateľom. Zábery však medzičasom vymazala. Napokon sa Darnellová so svojím neverným priateľom rozišla.

K bizarnému prípadu sa vyjadrila aj Haleová, ktorá tvrdila, že jej muž povedal, že chodí s niekým „slávnym“. Až neskôr si uvedomila, že má na mysli Darnellovú. Všimla si ju totiž v zozname svojich sledovateľov na sociálnej sieti. Haleová tvrdil, že muž bagatelizoval svoj vzťah s Darnellovou a tvrdil, že to nebolo oficiálne. „Povedal mi, aby som to nikomu nepovedala, pretože spolu oficiálne nie sú,“ povedala Haleová. Keď ale odhalila pravdu, snažila sa prísť na to, ako informovať Darnellovú. Napriek tomu, že ju neverník požiadal, aby s priznaním počkala, Haleová vzala veci do vlastných rúk.

Najprv Darnellovej poslala správu, no nedostala žiadnu odpoveď. Napokon sa rozhodla zverejniť video na TikToku, kde si pozrelo obrovské množstvo ľudí vrátane Darnellovej. Obe ženy potom zdieľali snímky obrazovky a porovnávali správy, ktoré odhalili mužovu neveru. Haleová vyjadrila ľútosť nad drámou vysielanou v priamom prenose a povedala, že ľutuje, že publikovala video s priznaním na sociálnu sieť. „Konala som v hneve a nemala som dávať naše súkromné ​​veci na sociálne siete,“ dodala.