Chirurg chcel potešiť manželku, sám si urobil vazektómiu: Ľudia ho nazývajú hrdinom, keď ale uvidíte VIDEO...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako nahrávku na výchovné účely označil plastický chirurg Chen Weinong z Taiwanu video, ktoré nazbieralo na Instagrame už viac než štyri milióny zhliadnutí. Zdokumentoval v ňom, ako praktizuje na svojom tele vazektómiu. V reakcii na komentáre divákov, ktorí mu vyjadrovali obdiv, poznamenal: „Som naozaj odvážny.“ Otec troch detí sa rozhodol podstúpiť tento zákrok ako dar pre svoju manželku, aby sa uistil, že už nebudú mať žiadneho ďalšieho potomka. Počas tohto zákroku sú totiž prerušené cesty, ktorými sa prenášajú spermie zo semenníkov a nadsemenníkov do močovej trubice, čím sa zabráni oplodneniu počas pohlavného styku.

Podľa Mayo Clinic je vazektómia efektívna forma antikoncepcie. „Má nízke riziko komplikácií a zvyčajne sa vykonáva ambulantne pod lokálnou anestéziou.“ Na rozdiel od väčšiny pacientov sa Chen rozhodol, že si tento zákrok urobí sám. „Bol to zvláštny pocit, dotýkať sa a zašívať si vlastnú močovú trubicu,“ uviedol lekár. V tomto výnimočnom videu sedí v kresle, vykonáva na sebe operáciu a pokojne vysvetľuje divákom postup. Po nanesení anestetického krému na genitálie urobí samooperáciu skalpelom a chirurgickou svorkou. Hoci zákrok vyzerá veľmi bolestivo, chirurg prejaví náznak bolesti len raz, keď sa nakloní na stoličke. Okamžite však pokračuje v operácii. Mayo Clinic uvádza, že vazektómia trvá zvyčajne desať až 30 minút. Chenovi to však trvalo dvakrát dlhšie, pretože ju vykonával na vlastnom tele. Tento jeho pokus dopadol našťastie úspešne.

Napriek počiatočným bolestiam a nepríjemným pocitom v noci po operácii sa nasledujúce ráno cítil dobre. Mnohí ľudia v komentároch ocenili sebestačného lekára za jeho odvahu. „Je to naozaj úžasné,“ rozplýval sa jeden fanúšik, zatiaľ čo iný varoval ostatných, aby to doma neskúšali. „Bude neskôr video, ako pôrodníčka a gynekologička vedie svoj vlastný pôrod?“ podpichol jeden z komentujúcich. Niektorí kritici pochybovali o legalite takéhoto zákroku, ale predbežné vyšetrovanie potvrdilo, že v rámci tohto chirurgického zákroku neboli porušené žiadne zákony. Chen uviedol, že na celú operáciu dohliadal urológ, ktorý by to prevzal, keby niečo nešlo podľa plánu.