Rezort diplomacie USA stiahol zmienku, že nepodporuje nezávislosť Taiwanu

(Zdroj: Getty Images)

"Očakávame, že rozdiely ... sa vyriešia pokojne a bez nátlaku spôsobom prijateľným pre ľudí na oboch stranách Taiwanského prielivu," píše sa v pasáži, ktorá bola zmenená už 13. februára. Na stránke sa tiež uvádza, že USA by podporia členstvo Taiwanu v medzinárodných organizáciách tam, kde to bude možné. Rezort taiwanskej diplomacie zmenu postoja USA privítal a konštatoval, že je odrazom úzkeho a priateľského vzťahu medzi Taiwanom a USA.

Taiwan sa označuje za suverénny štát

Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu, a to aj napriek tomu, že v roku 1979 upustili od jeho diplomatického uznania a nadviazali oficiálne vzťahy s rastúcou Čínou. Nie je to prvýkrát, čo ministerstvo zahraničných vecí USA vypustilo na svojej stránke zmienku o tom, že USA nepodporujú nezávislosť Taiwanu. V máji 2022 tak urobila administratíva prezidenta Joea Bidena, čo nahnevalo Peking. Neskôr bola do textu opäť pridaná. Taiwan, ktorý má vlastnú vládu, armádu a menu, sa označuje za suverénny štát. Z obáv pred intervenciou čínskej armády však oficiálne nevyhlásil nezávislosť.