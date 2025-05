Škandál s darcom spermií: Splodil 67 detí, no desať z nich už má rakovinu, trpel vzácnou genetickou mutáciou!

(Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ – Spermie od darcu so vzácnou genetickou mutáciou boli použité na počatie najmenej 67 detí zo 46 rodín. Odborníci teraz apelujú na prísnejšiu reguláciu a obmedzenie počtu pôrodov pre jedného darcu.

Spermie darcu obsahovali zriedkavú genetickú mutáciu a už desiatim deťom po celej Európe bola diagnostikovaná rakovina. 67 detí zo 46 rodín bolo narodených v rokoch 2008 až 2015, informuje CNN. „Jadrom problému sa zdá byť regulácia, alebo možno nedostatok regulácie, počtu pôrodov od jedného darcu,“ uviedla biologička z Univerzitnej nemocnice v Rouene Edwige Kasperová.

Analýza spermií darcu ukázala zriedkavú mutáciu v géne s názvom TP53, ktorá spôsobuje Li-Fraumeniho syndróm, zriedkavé ochorenie, ktoré zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Mutácia nebola v čase darovania známa a infikované deti sa nachádzajú v ôsmich rôznych európskych krajinách. V Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve.

U desiatich detí bola diagnostikovaná rakovina ako nádory na mozgu alebo Hodgkinov lymfóm. Ďalších 13 detí je nositeľmi génu, ale rakovina sa u nich ešte nevyvinula. Ich zdravotný stav preto musí byť pravidelne sledovaný a majú 50% šancu, že rakovinu prenesú aj na svoje deti. Podľa Kasperovej sú potrebné prísnejšie podmienky pre sériových darcov spermií. Verejnosťou otriasol aj prípad Holanďana, ktorému bolo nariadené prestať darovať spermie po tom, čo sa zistilo, že splodil približne 500 až 600 detí po celom svete.

Podľa viceprezidentky Európskej spermiovej banky je prípad ojedinelý, no napriek tomu ju „mimoriadne zasiahol“. „Darca bol dôkladne testovaný aj nad rámec štandardov, ale aj preventívny genetický skríning dosahuje svoje limity,“ uviedla pre CNN. V súčasnosti neexistuje žiaden limit na počet detí, ktoré sa môžu narodiť od jedného darcu, no do budúcnosti Európska spermiová banka rozmýšľa aj nad touto alternatívou. Medzinárodný limit je zatiaľ stanovený na 75 rodín na jedného darcu.