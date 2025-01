Lekári zistili, že TENTO nechutný zvyk počas sprchovania je zdraviu prospešný: Pomáha aj životnému prostrediu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Nebolo to tak dávno, keď sa internetom šíril výrok, že existujú dva typy ľudí: tí, ktorí močia v sprche a tí, ktorí klamú. Toto kontroverzné tvrdenie si všimli aj odborníci, ktorí sa bližšie pozreli na to, či je táto praktika skutočne zdraviu škodlivá. Prišli so šokujúcimi výsledkami.