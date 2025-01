Čína zvažuje možnosť, že americký TikTok predá Elonovi Muskovi

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Carlson, File)

PEKING/WASHINGTON - Čínski predstavitelia posudzujú potenciálnu možnosť, že ak v Spojených štátoch nebude odložená platnosť zákona zakazujúceho činnosť sociálnej siete Tiktok, mohla by jej prevádzka v USA prevziať Elon Musk. Informovala o tom v noci na dnes agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Kontroverzným zákonom, ktorý by už od 19. januára v USA zakázal sociálnu sieť zameranú na tvorbu krátkych videí, ak by ju jej čínska materská spoločnosť ByteDance nepredala, sa v súčasnosti zaoberá americký najvyšší súd. Peking však podľa zdrojov Bloombergu silno uprednostňuje, aby americký TikTik zostal vo vlastníctve ByteDance, a tlačí na odloženie platnosti zákona na americkom najvyššom súde.

Podľa jedného zo zvažovaných scenárov by nad americkým TikTokom prevzala kontrolu Muskova sociálna sieť X a prevádzkovala by ho spoločne, uviedol Bloomberg vo svojej správe. Agentúra však dodala, že čínski predstavitelia zatiaľ nedospeli k žiadnemu pevnému rozhodnutiu a ich úvahy sú len predbežné. Nie je pritom jasné, či je s týmito diskusiami oboznámená samotná spoločnosť ByteDance alebo či je do nich zapojený samotný Musk či americký TikTok, poznamenal Bloomberg. Ani jedna zo strán na žiadosť agentúry o komentár nereagovala.

Záložné plány

Sudcovia amerického najvyššieho súdu sa minulý týždeň pri prejednávaní argumentov v rámci sťažnosti TikToku proti spomínanému zákonu podľa agentúr skôr priklonili k zachovaniu jeho platnosti, keď hrozba pre národnú bezpečnosť, ktorú predstavujú väzby spoločnosti na Čínu, prevažuje nad obavami z obmedzovania slobody prejavu TikToku alebo jeho 170 miliónov užívateľov v Spojených štátoch.

Vysokopostavení čínski predstavitelia tak už začali diskutovať o záložných plánoch pre TikTok, a to aj v rámci rozsiahlej diskusie o budúcej spolupráci s administratívou Donalda Trumpa, uviedli z zdroja Bloombergu pod podmienkou zachovania anonymity. Potenciálna prestížna dohoda s jedným z Trumpových najbližších spojencov je podľa nich pre čínsku vládu - ktorá má na rozhodovanie o predaji TikToku vplyv - do veľkej miery lákavá. Musk prispel na kampaň za Trumpovo znovuzvolenie viac ako 250 miliónmi dolárov a po jeho nástupe do funkcie 20. januára má stať na čele novozriadeného úradu pre zlepšovanie efektivity vlády.

TikTok pod hlavičkou ByteDance predstavuje bezpečnostné riziko

Washington dal TikToku vlani v apríli čas do 19. januára, aby ukončil väzby na ByteDance. Ak na túto požiadavku nepristúpi, americká vláda môže platformu zakázať. Zákon označujú za problematický niektorí prominentní experti na slobodu slova v USA, vystupuje proti nemu tiež Americká únia občianskych práv (ACLU). Americká vláda a zákonodarcovia však argumentujú tým, že TikTok pod hlavičkou ByteDance predstavuje bezpečnostné riziko a môže slúžiť čínskym záujmom. Americké úrady však verejne nepredložili dôkazy o tom, že by čínsky štát takýmto spôsobom špehoval Američanov alebo zasahoval do spôsobu, akým platforma predkladá užívateľom obsah.