Alarmujúce výsledky štúdie: Vo vašej kúpeľni číha až 600 vírusov! Najčastejšie na TÝCHTO dvoch predmetoch

Výsledky štúdie vedcov z Northwestern University zrejme nikoho nepotešia a mnohí sa možno budú báť použiť sprchu alebo zubnú kefku. V týchto predmetoch, ktoré používame na bežnú každodennú hygienu, sa totiž nachádzajú stovky škodlivých mikroorganizmov. Autori štúdie, ktorí analyzovali 92 vzoriek sprchovacích hlavíc a 34 zubných kefiek, v nich identifikovali viac ako 600 rôznych vírusov. „Počet vírusov, ktoré sme našli, je absolútne divoký,“ povedala mikrobiologička a šéfka tímu Erica M. Hartmannová. „Objavili sme mnoho vírusov, o ktorých vieme len veľmi málo a mnoho ďalších, ktoré sme nikdy predtým nevideli.“ Dobrou správou je, že mikrobiálne zložky nájdené na sprchovacích hlaviciach a zubných kefkách sú bakteriofágy, čiže vírusy, ktoré infikujú a ničia baktérie. Vedci tiež zistili, že v najhojnejšom počte mali zastúpenie mykobakteriofágy, ktoré infikujú mykobaktérie. Ide o typ baktérií, ktoré spôsobujú ochorenia ako tuberkulóza, lepra a niektoré chronické pľúcne infekcie.

„Mohli by sme si predstaviť, že by sme ich vzali a použili na čistenie patogénov z vášho vodovodného systému,“ vysvetlila odborníčka. „Chceme sa pozrieť na všetky funkcie, ktoré by tieto vírusy mohli mať a zistiť, ako ich môžeme využiť.“ Štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Microbiomes nadväzuje na Hartmannovej výskum. Uvádza v ňom, že drvivá väčšina mikróbov na zubnej kefke pravdepodobne pochádza z našich úst, nie zo splachovacej toalety, ktorá vytvára gejzír aerosólových častíc. Štúdia o zubných kefkách bola nazvaná Operácia Pottymouth. „Tento projekt sa začal ako kuriozita,“ pokračovala mikrobiologička. „Chceli sme zistiť, aké mikróby žijú v našich domácnostiach. Ak sa zamyslíte nad vnútorným prostredím, tak povrchy, ako sú stoly a steny, sú pre mikróby nevhodné. Uprednostňujú totiž prostredie s vodou. A kde je voda? Vo vnútri našich sprchovacích hlavíc a na našich zubných kefkách.“

Hartmannová preto odporúča umývať sprchové hlavice vodou a mydlom alebo ich namočiť do octu, aby sa odstránili usadeniny vápnika. Zároveň je potrebné pravidelne vymieňať hlavice elektrických zubných kefiek. Táto mikrobiologička nie je fanúšikom antimikrobiálnych zubných kefiek, ktoré podľa nej môžu viesť k vzniku baktérií odolných voči antibiotikám. „Mikróby sú všade a drvivá väčšina z nich nám nespôsobí ochorenie,“ podelila sa o svoje skúsenosti. „Čím viac na ne útočíte dezinfekčnými prostriedkami, tým je pravdepodobnejšie, že si vyvinú rezistenciu alebo sa stanú ťažšie liečiteľnými. Všetci by sme ich mali jednoducho prijať.“

Ako dezinfikovať zubnú kefku

Zubná lekárka z južnej Kalifornie, Joyce Kahngová, odporúča meniť zubnú kefku každé tri mesiace a s nikým sa o ňu nedeliť. Zároveň vo videu na TikToku zverejnila niekoľkých spôsobov dezinfekcie štetín kefky: