Mladík (28) sa stal nečakanou hviezdou: Pozrite, čo robí klientom počas toho, ako ich tetuje! Jedného dokonca rozplakal

(Zdroj: TikTok/alessandro_capozzi)

Taliansky tatér a ctižiadostivý hudobník sa stal hviezdou TikToku za to, že svojich klientov tetuje a pri tom im spieva. Vysvetlil, že sa vďaka tomu lepšie sústredí na svoju prácu a zároveň odvracia pozornosť klientov od bolesti. Ľudia na TikToku tvrdia, že by sa radi posadili do jeho tatérskeho kresla a zaspievali si spolu s ním, hoci menšia časť užívateľov to označila za trápne.

Minulý mesiac Capozzi, ktorého tetovacie štúdio s názvom Aureo sa nachádza v Ríme, začal zdieľať videá s titulkom: "Čo by ste urobili, keby vám váš tatér začal spievať?" Dvadsaťosemročný Capozzi, ktorý má na Instagrame vyše 400-tisíc sledovateľov, vraj začal videá na TikToku zverejňovať na naliehanie svojho klienta - influencera. Vo svojom prvom videu z 23. augusta vidno, ako tetuje ženské predlaktie, zatiaľ čo spieva "Stay" od Justina Biebera a The Kid Laroi.

Napriek istému skepticizmu ohľadom TikToku Alessandro osobne nikdy nedostal žiadne sťažnosti. "Vždy im to pomáha odvrátiť ich pozornosť od bolesti," podotkol. Niekedy to dokonca môže pomôcť prehĺbiť zážitok z procedúry. Nedávno zdieľal video muža, ktorý sa dal tetovať na počesť svojej mačky. Počas práce mladík zaspieval skladbu Lewisa Capaldiho "Someone You Loved". Zrazu si muž pýta vreckovku a zdá sa, že si utiera slzy. "Tvoj hlas je úžasný. Toto je veľmi špeciálny moment," hovorí zákazník Capozzimu.

Tatér pre Insider priblížil, že uprednostňuje emocionálne nabité popové balady. Spieva počas celého trvania tetovania, čo klientov často prekvapí. Nedávno si však dal od svojej tetovacej kariéry prestávku po tom, čo ho na Instagrame objavil americký hudobný producent Scooter Braun. Krátko nato odletel do Los Angeles tetovať celebrity, ako napríklad Demi Lovato. Svoju novoobjavenú slávu chce využiť na rozbehnutie vlastnej hudobnej kariéry.