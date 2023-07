Iba dve percentá dospelých vedia správne odpovedať na túto HÁDANKU: Ale zvládne to až 83 percent detí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Táto hádanka je taká ťažká, že ju na prvý pokus dokážu pochopiť len dve percentá dospelých. Na druhej strane si s ňou oveľa ľahšie poradia deti. Vašou úlohou je na základe niekoľkých otázok uhádnuť, aká vec je odpoveďou na všetky z nich. Podarí sa vám to?

Riešenie hádaniek nie je len zábavné, ale môže vám pomôcť aj vylepšiť vaše logické a strategické myslenie, zlepšiť náladu či znížiť hladinu stresu. Pri hádanke, o ktorej ľudia hovoria, že je jednou z najťažších na svete, sa potrápili aj tí najšikovnejší riešitelia. Aby to bolo ešte horšie, ukázalo sa, že až 98 percent študentov Harvardskej univerzity, ktorí ju riešili, odpovedalo nesprávne, zatiaľ čo 83 percent detí v škôlkach to pochopilo správne, informoval Mirror.

(Zdroj: Getty Images)

Dokážete to teda rozlúsknuť? Tu je zadanie: "Zbeliem ľadové medvede a rozplačem ťa. Prinútim chlapov cikať a dievčatá si česať vlasy. Vďaka mne vyzerajú celebrity hlúpo a normálni ľudia ako celebrity. Zafarbím ti palacinky do hneda a urobím šampanské bublinkovým. Ak ma stlačíš, puknem. Keď sa na mňa pozrieš, pukneš. Uhádneš hádanku?" Na prvý pohľad možno nepoznáte odpoveď, no v skutočnosti je riešenie až nepríjemne jednoduché. Odpoveď na hádanku je zrejme: "Nie". Všetky ostatné informácie v nej sú zbytočné, odpovedať totiž máte len na poslednú otázku.

V tomto prípade neexistuje žiadna oficiálna odpoveď, ale ani to nezabránilo ľuďom na internete v tom, aby sa o to pokúsili. Mnohí navrhli ako riešenie "vodu", ktorá očistí špinavého medveďa, aby zbelel. Tiež núti ľudí chodiť na toaletu a dievčatá si často kefujú vlasy, keď sú mokré. Niekto tvrdil, že celebrity vyzerajú hlúpo, keď sa namočia a normálni ľudia môžu vyzerať ako celebrity, ak sa objavia v televíznych reláciách s množstvom vody, ako je Ninja Warrior. To ale nevysvetľuje, prečo palacinky zhnednú a šampanské zbublinkuje.