Nad hádankou pre deti dospelí krútia hlavami: Sú absolútne bezmocní, dokážete ju vyriešiť?

LONDÝN - Ľudia na Reddite sa snažia vyriešiť úlohu určenú deťom od štyroch do šiestich rokov. Na prvý pohľad ide o jednoduchú úlohu, ktorá však zarazila mnohých dospelých. Snažia sa prísť na to, aké slovo je riešením ich problému. Komentujúci ponúkli hneď niekoľko možností.

Dospelí zostali zaskočení hádankou v detskej knižke. Na prvý pohľad vyzerá stránka z puzzle knihy, ktorá je zameraná na malé deti, dostatočne jednoduchá. Do niekoľkých políčok musíte vpísať začiatočné písmená predmetu, ktorý je zobrazený pod každým štvorčekom. Dokopy tak dostanete názov predmetu alebo zvieraťa, ktoré je zobrazené na pravej strane. Znie to síce jednoducho, no zapotili sa pri tom aj dospelí.

Prvá z úloh je jasná a jednoduchá. Na pravom obrázku vidno koňa (po anglicky horse). Pod prvým štvorčekom je obrázok klobúka (anglicky hat). Pod druhým zase chobotnica (octopus), pod tretím ruža (rose), pod štvrtým had (snake) a pod piatym slon (elephant). Keď spojíte začiatočné písmená všetkých anglických slov, dostanete "horse". Čo ale ľuďom robí problém, je druhá úloha s rovnakým postupom. Na pravom obrázku vidno mesiac (anglicky moon). Pod prvým štvorčekom vidno opicu (monkey), pod druhým opäť chobotnicu (octopus), pod tretím olivu (olive), no obrázok pod štvrtým je pre mnohých záhadou.

"Posledné políčko je údajne 'N'. Pani si myslí, že je to 'Narcis', ale ja si myslím, že na vekovú kategóriu je to trochu veľa," uviedol autor príspevku ďalej. Narcis je v angličtine známy ako "daffodil", pričom "Narcissus" je jeho latinský názov.

Ostatní užívatelia Redditu neváhali a rýchlo sa pripojili do diskusie. "N ako ‚Národný kvet Walesu‘," uviedol jeden z komentujúcich. "Áno, obávam sa, že ‚daffodil‘ je tiež ‚narcissus‘," napísal ďalší. "Prosím, predstavte ma tomu päťročnému dieťaťu, ktoré to vie," zavtipkoval tretí. Iní užívatelia poukázali aj na to, že by nevedeli rozoznať ani obrázok pod tretím štvorčekom - olivu.