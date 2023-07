Zákazníci reštaurácie zúria: Keď zbadali, čo im zaúčtovali... zaplatili by ste za to?!

Keď ľudia dostanú účet v reštaurácii, zvyknú si zbežne skontrolovať položky, za ktoré majú zaplatiť. Urobila to aj istá partia, no zostala v poriadnom šoku, keď zistili, že im účtovali poplatok za živú hudbu. V príspevku na Reddite jeho autor uvádza, že je partnerom jednej zo žien, ktorá účet dostala. "Moji priatelia museli zaplatiť za živú hudbu," okomentoval fotografiu pokladničného bloku, na ktorom sú uvedené štyri sumy za živú hudbu, každá vo výške osem libier, čiže spolu 32 libier (37 eur).

Nie je prekvapujúce, že užívatelia boli rovnako zdesení ako zákazníci v podniku. "Vyzerá to tak, ako keby si niekto nemohol dovoliť živú hudbu a účet vystavil zákazníkom," skonštatovala jedna osoba. Ďalší uviedol, že by za také niečo zaplatil iba v prípade, ak by o tom vedel dopredu. Viacerí poukázali na to, že ide pravdepodobne o formu krycieho poplatku, ktorý reštaurácie a bary často pridávajú za zábavu, napríklad za hudbu. Zákazníci by však mali byť na všetko upozornení už pri vstupe a nemali by sa o tom dozvedieť až priamo z účtu.

"Zvyčajne to nazývajú cover charge a vyberajú ho pri vstupe alebo to nazývajú podujatím a predávajú lístky alebo vstupné. Nikdy som sa však nestretol s tým, že by to niekto zahrnul do účtu ako skrytý poplatok za služby. Príde mi to ako podvod," píše sa v jednom komentári.

Istý zamestnanec baru vysvetlil: "Toto sme robili v reštaurácii, kde som pracoval. Každý večer sme mali hudbu a v jedálnom lístku bolo uvedené, že keď hrá hudba, platí sa osem dolárov za osobu. Peniaze išli priamo hudobníkovi/hudobníkom. Nikto sa nikdy nesťažoval. Základom bolo o všetkom informovať vopred."