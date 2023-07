Nenechajte sa v reštauráciách oklamať: Pozor na deväť trikov, kvôli ktorým tam miniete viac peňazí

LONDÝN - Možno sa už aj vám stalo, že ste za obed či večeru v reštaurácii zaplatili viac, ako ste čakali. Potravinový expert prezradil, že za to môžu rôzne triky, ktoré využívajú niektoré reštaurácie. Na zákazníkov efektívne fungujú farby, zvýraznenie jedál v menu, ale aj kombo ponuky.

Pravdepodobne nikto nemá rád pocit, keď po obede v reštaurácii príde účet a vy musíte zaplatiť oveľa viac, ako ste si mysleli. Môže to byť spôsobené niektorými šikovnými trikmi, ktoré reštaurácie používajú na to, aby ste počas ich návštevy zaplatili viac. Potravinový expert z Menu-Price pre The Sun prehovoril o spôsoboch, ako vás reštaurácie môžu klamať, aby ste minuli viac peňazí. „Buďte ostražití počas svojho ďalšieho kulinárskeho zážitku a uvidíte, koľko z týchto jemných trikov dokážete odhaliť a koľko peňazí môžete na jedle ušetriť,“ uviedol expert.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

1. Použitie farieb

Potravinový expert povedal, že teplé odtiene, ako je červená a žltá, môžu vyvolať hlad, zatiaľ čo chladnejšie odtiene, ako je modrá, spôsobia, že jedlo bude osviežujúcejšie. Strategické rozmiestnenie týchto farieb vo svojich ponukách pomáha reštauráciám jemne ovplyvniť výber zákazníkov.

2. Zvýraznenie jedál v menu

Rôzne zvýraznenia v tabuľkách a rámoch upozorňujú na konkrétne položky a vytvárajú vizuálne „pódium“, vďaka ktorému tieto jedlá vynikajú v menu. „Táto technika sa často používa na vysoko ziskové položky, špeciálne ponuky alebo jedinečné ponuky,“ uviedol expert.

3. Drahé pri drahom

Reštaurácie umiestňujú niektoré zo svojich najdrahších položiek vedľa ešte drahších možností. „Keď zákazníci vidia drahé jedlo umiestnené vedľa ešte drahšej možnosti, je pravdepodobnejšie, že menej nákladnú položku budú vnímať ako lepšiu ponuku,“ povedal odborník.

4. Ťažko čitateľné písmo

Používanie zložitých fontov v ponukách môže spomaliť čítanie zákazníkov, čo podporuje hlbšie zapojenie sa do popisov jedál. Táto pridaná interakcia môže zvýšiť vnímanú hodnotu a exkluzivitu jedál, čím jemne podnieti pripravenosť minúť viac.

5. Vyhýbanie sa symbolom meny

Ponuky bez symbolov meny môžu podporiť vyššie výdavky, pretože ceny vyzerajú menej odstrašujúco. „Pozorne sledujte ceny, aj keď reštaurácie do menu nepripíšu symbol meny. To vám môže pomôcť vyhnúť sa plateniu viac, ako chcete,“ prezradil profesionál v oblasti stravovania.

6. Opisný jazyk

Živé popisy jedál môžu vytvoriť presvedčivý obraz v mysliach zákazníkov, vďaka čomu budú položky v menu príťažlivejšie a zvýši sa pravdepodobnosť objednávky.

Galéria fotiek () Zdroj: pixabay.com

7. Dôraz na niektoré položky ponuky

Reštaurácie strategicky zvýrazňujú konkrétne jedlá, často tie s vyššími ziskovými maržami, a upozorňujú zákazníkov na tieto preferované položky prostredníctvom umiestnenia jedálneho lístka a dizajnových prvkov.

8. „Kombo“ ponuky

Reštaurácie zavádzajú „kombo menu“ s jedlami rôznych cenových kategórií. Takáto úprava má motivovať zákazníkov, aby sa rozhodli pre pokrm v tomto menu, pretože im napovedá, že za jedlo spolu s prílohou zaplatia menej, ako keby si jedlo a prílohu objednali z klasického jedálneho lístka. „Ak kombo menu reštaurácie obsahuje položky ako hamburgery, pizza a špagety, no vy sa skôr prikláňate k steaku, zistíte, že si objednáte steak za jeho bežnú cenu a obídete kombo menu. Tento scenár priamo prispieva k vyššiemu zisku reštaurácie,“ priblížil odborník.

9. Málo fotografií

Kvôli zachovaniu sofistikovanej estetiky reštaurácie používajú fotografie jedál. Tie však zdôrazňujú iba vybrané pokrmy, vďaka čomu sú príťažlivejšie pre oči aj chuťové poháriky zákazníka.