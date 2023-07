Lekári prezradili, ako dlho by ste mali žuť žuvačku: Ich odhalenie vás šokuje

Možno ste sa aj vy už niekedy zamýšľali nad tým, ako dlho by ste mali žuť žuvačku. Ortodonista Khaled Kasem z Barcelony pozná odpoveď. "Moje odporúčanie je žuť žuvačku maximálne pätnásť minút," povedal pre Daily Mail. To je údaj, ktorý určite mnohých prekvapí. Odborníci zároveň varujú, že prehĺtanie žuvačky môže viesť k nevoľnosti, zvracaniu a hnačke. Žalúdok totiž nedokáže rozložiť žuvaciu bázu, teda časť, ktorá dodáva typickú žuvačkovú konzistenciu. To znamená, že jej trávenie trvá dlhšie a v zriedkavých prípadoch môže spôsobiť upchatie čriev.

Žutie žuvačiek však prináša aj pozitíva. Ukázalo sa, že tie bez cukru znižujú možnosť vzniku zubných kazov. Je to preto, že žuvačka produkuje sliny, ktoré odstraňujú pretrvávajúce kúsky jedla z chrupu a eliminuje kyseliny, ktoré spôsobujú vznik baktérií v ústach. Práve baktérie potom môžu spôsobiť vznik kazov.

Kasem však povedal, že ak budete žuť žuvačku dlhší čas, napríklad niekoľko hodín, sklovina - hladký povlak okolo vašich zubov, sa začne opotrebovávať. Tento jav sa nazýva demineralizácia. Bez skloviny sú zuby náchylné na kazy. Okrem toho by žuvanie žuvačky mohlo zhoršiť stavy ovplyvňujúce temporomandibulárne kĺby (TMJ), čo sú dva kĺby, ktoré spájajú dolnú čeľusť s lebkou. Posúvajú a otáčajú sa pred ušami. Zahŕňajú čeľusť a spánkovú kosť. Tieto kĺby ovládajú žuvanie, rozprávanie, zívanie a prehĺtanie. Žuvaním žuvačky na ne vyvíjate nadmernú silu.

Príznaky porúch TMJ zahŕňajú bolesť čeľuste, ramien, krku alebo tváre, stuhnutosť čeľuste, ťažkosti s otváraním alebo zatváraním úst, praskanie alebo cvakanie čeľuste, bolesti hlavy, uší, zubov a zvonenie v ušiach. Štúdia z roku 2014 zverejnená v časopise Journal of Craniofacial Surgery naznačila, že žuvanie žuvačky dlhší čas by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť výskytu porúch TMK. Lekári preto odporúčajú, aby pacienti s problémami TMJ žuvačky nežuvali.

Okrem toho výskum zverejnený v časopise CNS & Neurological Disorders naznačil, že pravidelné žuvanie žuvačky môže vyvolať bolesti hlavy u ľudí, ktorí sú na ne náchylní. Taktiež môže zhoršiť aj iné zdravotné problémy týkajúce sa kostí a svalov. "Pacienti s niektorými špecifickými stavmi ako artritída alebo osteoporóza by sa mali žuvačkám vyhýbať," radí ortodonista.

Ak sa chystáte žuť žuvačku, Kasem odporúča vždy zvoliť druhy bez cukru, konkrétne tie, ktoré používajú umelé sladidlá, ako je xylitol a sorbitol. "Xylitol je najlepší. Je to prírodné sladidlo." Štúdia z roku 2017 naznačila, že xylitol zabraňuje rastu škodlivých baktérií, ktoré spôsobujú zubné kazy.