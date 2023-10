Ďalšie umelé sladidlo pod paľbou kritiky: Pozor, predstavuje zvýšené riziko srdcového infarktu a mŕtvice

(Zdroj: Getty Images)

Stupeň rizika pritom vedúci autor štúdie Dr. Stanley Hazen, z Centra pre kardiovaskulárnu diagnostiku a prevenciu na klinike v Clevelende označil za „nie príliš mierny“. V rámci štúdie zistili, že ľudia s existujúcimi rizikovými faktormi ako cukrovka alebo problémy so srdcom mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, ak mali vyššie hladiny erytritolu v krvi.

Dodatočný laboratórny výskum odhalil, že erytritol spôsobuje rýchlejšie zrážanie krvných doštičiek. „Zrazeniny sa môžu uvoľniť a putovať až do srdca, kde spôsobia srdcový infarkt, alebo do mozgu, čo spôsobí mŕtvicu,“ uviedol doktor Hazen. Vedci upozorňujú, že potrebný je ďalší výskum, no zákazníci by mali zvážiť obmedzenie tohto sladidla v strave.

Výsledky štúdie sú podľa odborníkov v rozpore s desaťročiami vedeckého výskumu, ktorý tvrdil, že nízkokalorické sladidlá sú bezpečné. Je potrebné však poznamenať, že účinok tejto zložky na zdravého jedinca nemusí mať takéto fatálne následky. „Účastníci štúdie už zvýšené riziko kardiovaskulárnych chôrob mali,“ uviedol Robert Rankin, z Rady pre kontrolu kalórií.

Hazenov výskum mal za cieľ nájsť neznáme chemikálie alebo zlúčeniny v krvi človeka, ktoré by mohli predpokladať riziko srdcového infarktu, mŕtvice alebo smrti v nasledujúcich troch rokoch. Analyzoval vzorky 1157 ľudí s rizikom srdcových ochorení v priebehu 7 rokov. „Zistili sme, že táto látka hrá dôležitú úlohu, ale nevedeli sme, čo to je,“ povedal Hazen. „Potom sme zistili, že je to erytritol, sladidlo,“ dodal. Pre potvrdenie svojich zistení analyzovali ďalších 2100 vzoriek v Spojených štátoch amerických a 833 vzoriek z Európy.

Erytritol je rovnako ako sorbitol a xylitol cukrový alkohol. Sacharid, ktorý sa prirodzene nachádza v mnohých druhoch ovocia a zeleniny. Nezvyšuje hladinu cukru v krvi a má mierny laxatívny účinok. Je mimoriadne obľúbený v keto dietách a nízkokalorických produktoch.