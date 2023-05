Zubár radí: Týmto štyrom potravinám sa radšej vyhýbajte! V opačnom prípade ohrozíte svoj chrup

Takmer každý si raz za čas rád zamaškrtí na niečom, čo príliš neprospieva jeho chrupu. Reč je najmä o sladkých jedlách. Mnoho zubárov varuje pred potravinami, ktoré možno chutia skvele, no v skutočnosti poškodzujú vaše zuby. Príkladom je aj zubár Sam Jethwa, ktorý sa pre DailyMail podelil o štyri menej známe potraviny a nápoje, o ktorých si myslí, že pre zdravie chrupu je lepšie sa im vyhýbať.

Oškvarky

Bravčová kôra sa dá použiť mnohými rôznymi spôsobmi - vyškvariť, vypražiť na tuku či upiecť, čím sa získajú bravčové oškvarky. Tie sú však napriek svojej chuti nezdravé nielen pre telo, ale aj pre zuby. Zubári tvrdia, že mäsité výrobky často spôsobujú lámanie zubov. „Odštiepené a popraskané zuby sú extrémne bežné a je to niečo, čo sa stáva ešte častejšie so zvyšujúcim sa vekom, čím sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť zubného kazu,“ hovorí zubár Jethwa. Výskum naznačuje, že prevalencia prasknutých zubov je približne 80 percent u ľudí starších ako 40 rokov.

„Vidím množstvo pacientov, ktorí chcú riešiť zuby, ktoré boli odštiepené a popraskané,“ povedal Jethwa. „Niekedy si ani neuvedomujú, že ich zub je prasknutý, ale pociťujú citlivosť v tejto oblasti, najmä keď sú vystavení vysokým alebo nízkym teplotám.“ Praskliny v zuboch môžu byť spôsobené mnohými vecami, no často za to môžu chrumkavé jedlá. „Praskliny sú zvyčajne spôsobené problémami s hryzom, ale sú tiež často spôsobené jedením potravín, ako sú oškvarky alebo pukance.“

Karamelky

Podľa britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS) je cukor jednou z hlavných príčin zubného kazu. Keď baktérie v ústach rozkladajú cukor, vytvára sa kyselina. Tá rozpúšťa povrch zuba, čí sa začína prvé štádium zubného kazu. „Nikdy by som nejedol karamelky, lebo sú pre zuby hrozné,“ hovorí Jethwa. Nie je to však len obsah cukru v karamelkách, ktoré zubár neznáša, ale aj ich lepkavá a tvrdá textúra. Je ľahké prasknúť alebo odlomiť zub pri hryzení do karamelky, myslí si Jethwa.

Olivy

Olivy sú zdravou maškrtou bohatou na antioxidanty a vitamín E, treba si však dávať pozor, ak nie sú odkôstkované. Zahryznutie do tvrdej kôstky môže spôbiť poškodenie zubov. Jethwa upozorňuje, že väčšina takýchto prasklín zostáva nepovšimnutá a čím je človek starší, tým sú jeho zuby slabšie. „Vek tu hrá významnú úlohu,“ povedal. „Ako starneme, naše zuby sú stále slabšie v dôsledku ich neustáleho opotrebovania.“ Nie sú to len olivy, zuby môže poškodiť akékoľvek ovocie s kôstkami - od čerešní a datlí až po broskyne.

Kurkumové latté

Kurkumové latté získalo popularitu prevažne v zahraničných „hipsterských“ kaviarňach. Toto korenie dodáva káve dodatočnú energiu, má aj liečivé vlastnosti. Kombinácia orechového mlieka a odšťaveného koreňa kurkumy však nie je pre vaše zuby taká dobrá - najmä ak si človek chce zachovať perleťovo biely chrup. Podľa Jethwu môže jasne žltý aromatický prášok, ktorý sa používa na ochutenie a farbenie potravín a látok, zafarbiť zuby. „Všetky zuby sú náchylné na zafarbenie a zmenu farby a kurkuma môže byť obzvlášť problematická pre ľudí, ktorí nedávno podstúpili bielenie zubov alebo majú fazety,“ upozornil.