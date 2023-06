Manželia pobúrili ľudí, od dcéry si začali po skončení školy pýtať... súhlasíte s tým?

Rastúce náklady na nájomné prinútili mnohých mladých ľudí vrátiť sa späť k rodičom. Erika a Cody Archieovci z Texasu vyvolali búrlivú diskusiu o tom, ako sa k podobnému scenáru postavili oni. Prezradili, že od svojej devätnásťročnej dcéry si pýtajú 200 dolárov (185 eur) mesačne za to, aby s nimi mohla žiť. Kylee Deasonová ukončila strednú školu v máji minulého roka, no rodičia jej oznámili, že od 1. júna bude musieť začať platiť nájomné. "200 dolárov je dosť málo na to, aby ste žili ako larva v dome vašich rodičov," povedal Cody vo videu na TikToku.

Erika vysvetlila, že táto suma skôr pokrýva náklady za jedlo, čo prinútilo jej manžela odpovedať, že nájomné sa zvýši na 300 dolárov mesačne, ak ich dcéra "vyjedá chladničku". "Myslíme si, že im to dáva dobrú lekciu pri platení účtov," dodala matka.

Mnohí užívatelia sa zhodli na tom, že je rozumné očakávať od podobne starých tínedžerov, že zaplatia a začnú prispievať na rodinný dom. "Akonáhle začnú pravidelne zarábať, povinnosť prispievať rodičom im pomôže pripraviť sa na skutočný svet a nezávislú dospelosť," myslí si Bessie Hassanová podľa Realesate.com.au. "Niektorí rodičia si môžu účtovať stravné z finančných dôvodov, ak potrebujú pomôcť dotovať životné náklady, zatiaľ čo iní by mohli mať väčší záujem naučiť svojich potomkov správnym finančným návykom," dodala.

Myšlienka spoplatniť bývanie deťom rozdelila sociálne siete na dva tábory. "Za mňa nie. Moje účty tu boli pred mojimi deťmi a budú tu aj po nich. Teraz si môžu z času na čas zobrať nejaký toaletný papier alebo zásoby, ale za mňa toto nie," uviedol jeden z komentujúcich. "Viem, že je to zriedkavé, ale navždy budem pomáhať svojim deťom, bez ohľadu na vek," poznamenal ďalší.

Iní súhlasili s tým, že platenie stravného rodičom môže dať mladým ľuďom cenné lekcie o dospelosti a šetrení peňazí. "Áno. Je to skvelá lekcia. Svojej sedemnásťročnej dcére som povedala, že sa nemôžem dočkať, kým si bude musieť kupovať vlastné potraviny. Všetko rozoberá a plytvá tak množstvom jedla," prezradila jedna z mamičiek.