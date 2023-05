Vedci vyvrátili známy tento MÝTUS o ženách a sexe: Aj vy ste mu verili? Chyba!

WASHINGTON - Tvrdenie, že ženy v strednom veku a neskôr strácajú záujem o sex, je mýtus. Rolu však hrá zdravotný i psychický stav, socioekonomické postavenie či osobný život. Uviedol to server CNN s odkazom na výskum, ktorý sledoval viac ako 3200 žien po dobu približne pätnásť rokov.

Hoci predošlé výskumy tvrdili, že ženy majú s pribúdajúcim vekom tendenciu strácať záujem o milostný život, odborníci tvrdia, že tento postoj nezodpovedá realite, ktorú vidia. Vyplýva to z najnovšej štúdie. "Približne štvrtina žien hodnotí sex ako veľmi dôležitý, a to bez ohľadu na svoj vek," uviedla autorka štúdie Holly Thomasová.

Výskum zistil, že ženy a ich pocity ohľadom dôležitosti sexu možno rozdeliť do troch hlavných kategórií. Približne štvrtina žien sa v tejto otázke riadi tradičnými názormi, v období stredného veku si milostný život cenia menej. Ďalšia štvrtina žien v štúdii však tvrdila pravý opak. Zhruba 27 percent z nich uviedlo, že sex zostáva veľmi dôležitý po celý čas ich 40. až 60. roku života. Tieto ženy mali spoločné charakteristiky - boli vzdelanejšie, trpeli menej depresiami a pred vstupom do stredného veku zažívali lepšie sexuálne uspokojenie. Väčšina žien (48 percent) spadala do tretej kategórie. S nástupom menopauzy si vážili zdravý sexuálny život, ale medzi 50. a 60. rokom života oň postupne strácali záujem.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa odborníkov existuje množstvo emocionálnych, fyzických a psychologických faktorov, ktoré môžu ovplyvniť to, ako žena vníma sex. Patrí medzi ne aj obdobie menopauzy, kedy sa u žien začínajú prejavovať hormonálne zmeny, ktoré môžu spôsobiť, že pohlavný styk je menej uspokojivý alebo dokonca bolestivý. Počas stredného veku môže vzniknúť alebo sa zhoršiť viacero zdravotných potiaží, ktoré taktiež môžu ovplyvniť libido. Aj psychické a emocionálne aspekty dokážu mať veľký vplyv na túžbu ženy. Sexuálne či fyzické zneužívanie v minulosti, boj s návykovými látkami a depresie, úzkosť a stres sú v tejto kategórii hlavnými faktormi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ženy v strednom veku môžu tiež čeliť dramatickým a znepokojujúcim zmenám vo svojom milostnom živote, napríklad strate partnera či vážnej chorobe, ktoré sa môžu výrazne podpísať na ich záujme o sex. Spoločnosť tiež ovplyvňuje to, ako sa žena cíti v oblasti sexu. Náboženské, kultúrne a rodinné hodnoty týkajúce sa tejto tematiky môžu hrať veľkú rolu v milostnej pohode a spokojnosti. V štúdii Afroameričanky častejšie uvádzali, že sex je pre ne dôležitý po celú dobu stredného veku, zatiaľ čo Číňanky a Japonky častejšie hodnotili pohlavný styk v tomto období ako málo dôležitý. Ak ženy nedostatok sexu netrápi, potom nie je dôvod navštevovať lekára. Podľa predošlých výskumov ale asi 10 až 15 percent žien, ktoré majú menší záujem o milostné vzťahy, to trápi a chceli by hľadať riešenie. Existujú spôsoby, ako pomôcť, vrátane liekov a terapií, ale najskôr musí žena osloviť svojho lekára.