Toto VIDEO vám nedá spávať: Zombie ryba bez hlavy šokuje internet

USA - Na sociálnej sieti sa objavilo hrôzostrašné video, ktoré mnohým nedá spávať. Na záberoch vidno plávajúcu rybu bez hlavy. Kým niektorí to považujú za obrovskú záhadu, iní prišli s pragmatickým vysvetlením.

Internet je domovom niekoľkých bizarných videí a jedno z nich upútalo pozornosť miliónov ľudí na celom svete. Zábery zachytávajú strašidelný fenomén: rybu elegantne plávajúca vo vode – bez hlavy. Ako video postupuje ďalej, zábery sú ešte bizarnejšie, pretože ryba prejavuje správanie, ktoré sa vymyká všetkým známym chápaniam života a prežitia. Nie je jasné, či rybe niekto odrezal hlavu a hodil ju späť do vody, alebo hlavu zožral nejaký plaz.

Krátke video začína detailným záberom ryby bez hlavy plávajúcej vo vode, čo naznačuje, že tvor je stále schopný pohybu, napriek zjavnej absencii životne dôležitého orgánu. Keď sa kamera vzdiali, objaví sa ľudská ruka. Neviditeľná osoba vzbudila zvedavosť a jemne postrčila rybu, keď sa blížila k hladine vody. Je prekvapujúce, že ryba nevykazuje žiadnu reakciu, pokračuje vo svojom plynulom, vlniacom sa pohybe cez vodu, akoby si vôbec neuvedomovala vlastnú dekapitáciu.

Virálne video zdieľane na Twitteri rýchlo získalo množstvo zhliadnutí, komentárov a zdieľaní. Ľudí zábery fascinovali, no aj vydesili. Väčšina divákov sa čudovala, ako je to vôbec možné. Ryba mala prestať plávať, keď jej sňali hlavu. Iní boli viac zvedaví, kto to rybe urobil. „Celá hlava je preč a zostal len mozog. Hrozný spôsob, ako umrieť,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Aký druh ryby dokáže prežiť bez hlavy?“ spýtala sa šokovaná diváčka videa.

Niekoľko ďalších používateľov sociálne siete vysvetlilo túto záhadu. „Ryby sú schopné plávať krátku dobu po tom, čo boli dekapitované, pretože ich plávanie riadi miecha, ktorá sa nachádza v blízkosti chvosta. Miecha je zodpovedná za koordináciu pohybov svalov, vrátane tých, ktoré sa používajú pri plávaní,“ napísal jeden z nich. Doposiaľ nie je známe, kde presne boli zábery natočené.