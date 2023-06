Tajomná jaskyňa má byť bránou do pekla: Dvaja muži do nej vstúpili, toto sa s nimi stalo

HOKKAIDO - V japonskej dedine sa nachádza jaskyňa opradená tajomstvom. Miestni o nej hovoria, že je bránou do pekla. Dvaja dedinčania z nej takmer nevyviazli živí. Jej vchod je naozaj nenápadný a je ľahko ho minúť. No keď sa už do nej dostanete...

Pippu je vidiecke mesto v centrálnej provincii Hokkaido, najsevernejšej prefektúre Japonska. Ukrýva sa v ňom záhadné miesto - jaskyňa, o ktorej miestni hovoria, že je vstupom do pekla. Nedávno sa ju vydal hľadať redaktor Soranews24, na ktorého čakal dlhý pochod hustými tmavými lesmi.

Oficiálne sa jaskynná sieť nazýva Ahun Ru Paro. Jej názov znie inak ako väčšina iných názvov miest v Japonsku a je to preto, že názov jaskýň a legenda, ktorá je s ňou spojená, pochádzajú z domorodej kultúry Ainu na ostrove Hokkaido. Jazyk Ainu nemá písomnú formu, a tak sa legenda odovzdávala ústnou tradíciou. Podľa nej sa pred dávnymi časmi v jaskyni stratila dvojica starších dedinčanov a len tak tak sa z nej dostali živí. Jeden z nich neskôr poznamenal, že by sa tam rád vrátil, zatiaľ čo druhý nesúhlasil a povedal: "Nikdy sa tam nechcem vrátiť." Krátko nato muž, ktorý prejavil vôľu sa do jaskyne vybrať opäť, zomrel. Jeho kamarát žil ešte mnoho rokov.

Dnes je vchod do jaskyne čiastočne oplotený, čo naznačuje, že by do nej nemal nikto vstupovať. "Musí uznať, že ak nepoznáte legendu, ktorá sa za tým skrýva, nie je to práve najdynamickejšie a najodstrašujúcejšie miesto," uviedol redaktor. Zo zvedavosti sa rozhodol ísť do zadnej časti hory, aby zistil, či tento domnelý portál do podsvetia nie je v skutočnosti len tunel, ktorý vyčnieva na inom mieste. Nakoniec zistil, že na druhej strane je pevná skalná stena, takže ak Ahun Ru Paro niekam vedie, musí viesť dole.