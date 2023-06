Sunak naznačil, že svojho ministra obrany by podporil pre funkciu šéfa NATO

Súčasnému šéfovi NATO Jensovi Stoltenbergovi sa po dvoch funkčných obdobiach skončí mandát v októbri. Wallace, bývalý kapitán britskej armády, je vnímaný ako vedúci kandidát, ktorý by ho mohol nahradiť. Sunak má počas tohtotýždňovej návštevy USA údajne osobne lobovať za to, aby americký prezident Joe Biden podporil vymenovanie Wallacea do tejto funkcie. Spojené štáty sú totiž vedúcou silou 31-člennej Aliancie a ich podpora je pre uchádzača o funkciu generálneho tajomníka NATO kľúčová.

Galéria fotiek (3) NATO

Zdroj: Getty Images

Sunak sa pritom v pondelok vyhol priamej odpovedi na otázku novinárov, či bude tlačiť Washington do vymenovania Wallacea. Vyzdvihol však prácu svojho ministra obrany."Ben robí fantastickú prácu. Je skvelý minister obrany," uviedol Sunak. Zároveň priznal, že "medzi lídrami" sa vedú diskusie o šéfovi NATO. "Ben je medzi svojimi kolegami po celom svete veľmi uznávaný," dodal Sunak a spomenul dôležitú úlohu Británie v rámci Severoatlantickej aliancie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Wallace ako minister obrany veľa cestuje

Wallace ako minister obrany veľa cestuje a teší sa obľube po tom, čo prevzal významnú úlohu v reakcii na vojnu na Ukrajine. Minulý mesiac v rozhovore s nemeckou agentúrou DPA povedal, že funkcia generálneho tajomníka NATO je práca, ktorá by sa mu páčila. O funkciu by sa mohla uchádzať aj dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá sa v pondelok taktiež stretne vo Washingtone s Bidenom. V prípade úspechu by sa stala prvou ženou v úlohe šéfky Aliancie. Generálnym tajomníkom NATO však doteraz nebol žiadny predstaviteľ východoeurópskej krajiny a tie preto lobujú za to, aby sa funkcie ujal ich predstaviteľ, píše AFP.