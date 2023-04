Vedci odhalili, koľko hodín musia spať vodiči predtým, než sadnú za volant: Ak je to menej, hrozí katastrofa!

Približne dvadsať percent všetkých dopravných nehôd je spôsobených únavou. Za posledných dvadsať rokov sa počet nehôd spôsobených alkoholom znížil, ale v rovnakom časovom období bol dosiahnutý len malý pokrok v znižovaní počtu nehôd spôsobených únavou. Dá sa to zmeniť?

Jazda pod vplyvom alkoholu

K nedávnemu poklesu počtu dopravných nehôd spôsobených alkoholom došlo z niekoľkých dôvodov:

významné investície do verejného vzdelávania

vodiči majú možnosť zistiť, či sú príliš opití na to, aby mohli šoférovať

prísne stratégie presadzovania pravidiel vrátane cestných kontrol

veľké medializovanie súdnych prípadov týkajúcich sa jazdy pod vplyvom alkoholu

V Austrálii bola realizovaná štúdia s cieľom zistiť, či by bolo možné podobnou stratégiou znížiť aj počet dopravných nehôd súvisiacich s únavou. Existuje teda bod, pri ktorom by sme mohli vodiča považovať za osobu so zníženou schopnosťou jazdy z dôvodu únavy?

Minimálne množstvo spánku

Do tejto štúdie boli zahrnuté vedecké zistenia z laboratórnych a terénnych prieskumov, ktoré pozorovali, koľko spánku potrebujete pred jazdou, aby ste mohli bezpečne šoférovať. "Syntéza 61 jedinečných výskumov zistila, že spánok kratší ako štyri až päť hodín počas predchádzajúcich 24 hodín je spojený s približne dvojnásobným zvýšením rizika dopravnej nehody. Ide pritom o rovnaké riziko vzniku havárie, ako keď majú vodiči v krvi 0,05-percentnú koncentráciu alkoholu," vysvetľujú autori správy zverejnenej na portáli The Conversation. Riziko dopravnej nehody sa výrazne zvyšuje s každou hodinou spánku, ktorú vodič stratil noc predtým. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že ak vodič predchádzajúcu noc nespal vôbec alebo spal menej ako štyri hodiny, môže byť pravdepodobnosť nehody až 15-krát vyššia. Na základe týchto vedeckých zistení by teda bolo na mieste vyžadovať od vodičov, aby si pred šoférovaním dopriali určitý čas spánku.

Ak by sme sa prispôsobili miere rizika, ktorá sa považuje za prijateľnú v prípade intoxikácie, môžeme zvážiť požiadavku minimálne štyroch až piatich hodín spánku pred jazdou. Zároveň musíme brať do úvahy viac než iba vedecké dôkazy. "Pitie alkoholu je činnosť, o ktorej sa ľudia rozhodujú sami. Mnohí sa ale nemôžu rozhodnúť, že budú viac spať. Sú to napríklad novopečení rodičia, pracovníci na zmeny či ľudia s poruchami spánku. Navyše na reguláciu jazdy pod vplyvom únavy by bola potrebná výrazná podpora verejnosti," upozorňuje psychologička Madeline Sprajcerová z CQUniversity Australia.

Na toto je potrebné zohľadniť okolnosti, ako by sa takáto legislatíva uplatňovala. V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ako odhaliť únavu za volantom. Nie je k dispozícii dychová skúška ani krvný test, ktoré by vyhodnotili, ako dlho ste spali alebo ako veľmi ste oslabení. V mnohých častiach sveta ešte chvíľu potrvá, kým sa uzákoní, koľko spánku si treba dopriať pred jazdou. Kým k tomu dôjde, riaďte sa aspoň pravidlom, že ak ste spali menej ako päť hodín, nemali by ste šoférovať.