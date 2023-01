Štyri druhy POTRAVÍN, ktoré spomaľujú váš metabolizmus: Ak ich máte doma, vyhoďte ich!

SUNNYVALE - Možno sa aj vy snažíte zhodiť kilá navyše a napriek úmornej snahe sa vám to nedarí. Dôležitým faktorom pri chudnutí je metabolizmus, ktorý ovplyvňujú predovšetkým skonzumované potraviny. Ak chcete naštartovať svoje spaľovanie, radšej sa vyhnite týmto štyrom obľúbeným druhom potravín.

Jedným z najdôležitejších faktorov pri chudnutí je metabolizmus. Zatiaľ čo jeho rýchlosť určuje množstvo faktorov vrátane genetiky fyzickej aktivity či veku, veľkú úlohu zohrávajú aj jedlo a nápoje, ktoré konzumujete. Dietológovia Jesse Feder zo Strength Warehouse a Trista Bestová z Balance One pre Yahoo Life prezradili, aké štyri obľúbené druhy potravín sú pre váš metabolizmus najhoršie.

Sladké cereálie

Vo všeobecnosti majú sladké cereálie nízky obsah cenných živín a vysoký obsah cukru. Podľa Federa sú jedným z najnezdravších spracovaných potravín, aké môžete konzumovať. Upozornil, že ak ich budete jesť vo veľkých množstvách a pravidelne, môže to viesť k obezite, vysokému krvnému tlaku, cukrovke a srdcovým chorobám. "Vysoko spracované a rafinované ingrediencie vám zvyčajne dodajú energiu, pretože sa dajú veľmi rýchlo stráviť. To potom spôsobí pokles hladiny cukru v krvi a môže spomaliť váš metabolizmus," vysvetlil.

To ale neznamená, že sa musíte vzdať rannej maškrty. Skúste však zdravší variant. Urobte si večer ovsenú kašu s javorovým sirupom alebo arašidovým maslom a uložte ju do chladničky. Vďaka týmto vyváženým raňajkám, ktoré zasýtia na celé hodiny, vám nebude kolísať hladina cukru v krvi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstock.com

Rýchle občerstvenie

Pravidelná konzumácia rýchleho občerstvenia neprekvapivo predstavuje významnú hrozbu pre váš metabolizmus. Je to kvôli nezdravým ingredienciám, ktoré obsahujú. "Fastfoodové jedlá sa vyrábajú s vysokým množstvom tuku, sodíka a nezdravých olejov. To môže viesť k priberaniu, obezite, kardiovaskulárnym ochoreniam, srdcovým chorobám a mŕtvici," upozornil odborník. Pokušeniu odoláte napríklad tak, že si pripravíte obed vždy doma a donesiete do práce. Ak fastfood jednoducho milujete, nemusíte ho zo svojho jedálnička vyradiť úplne, dôležitá je striedmosť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Muffiny

Väčšina muffinov pozostáva z obrovského množstva cukru, čo organizmu neprospieva. Podobne ako pri cereáliách, aj muffiny vás zasýtia iba na krátky čas vo všeobecnosti sú plné prázdnych kalórií. Zoznam ingrediencií v prípade muffinov zvyčajne zahŕňa múku, vodu, vajcia, maslo a cukor spolu s čokoládou a možno nejakým bobuľovým ovocím. Vajcia a čučoriedky sú dve najzdravšie ingrediencie, ale keď sa spárujú s ostatnými kaloricky bohatými potravinami na zozname, ich nutričná kvalita je v podstate negovaná.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty images

Mrazené jedlá

Zvyčajne obsahujú veľké množstvo tuku a soli, aby chutili dobre a zároveň vydržali dlhší čas čerstvé. To môže viesť k priberaniu, obezite, vysokému krvnému tlaku a kardiovaskulárnym ochoreniam. Ak chcete schudnúť, dodať telu energiu a zrýchliť metabolizmus, musíte jesť rozmanitú stravu bohatú na makro a mikroživiny.