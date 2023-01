MIMORIADNE Parlament schválil septembrový termín predčasných volieb!

VIDEO Parlament odhlasoval septembrový termín predčasných volieb:

parlament schválil septembrový termín predčasných volieb, za bolo 92 poslancov

predčasné parlamentné voľby sa teda uskutočnia 30. septembra 2023

ani jeden návrh z dielne Smeru alebo Hlasu na termíny máj alebo jún plénom neprešli

kandidátky by sa mohli podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára predkladať 2. júla 2023

18:15 Odhlasovaný termín komentuje aj predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Koalícia, ktorá začala s ústavnou väčšinou, sa rozpadla a doviedla Slovensko k predčasným voľbám. Je to lepšie, ako pokračovanie agónie a hádok, aj tak ma to ale neteší. Slovensku by bolo lepšie, ak by zvolení politici vedeli vládnuť kvalitne, slušne a celé funkčné obdobie," napísal Šimečka.

18:13 Aj Igor Matovič (OĽaNO) reaguje na odhlasovaný septembrový termín volieb. "Držme si všetci, čo to myslím so Slovenskom vážne, palce," napísal a dodal, že povalenie vlády sa "SaSke definitívne podarilo".

18:00 Boris Kollár ako predseda parlamentu predstúpil pred novinárov, aby ich oboznámil s postojom klubu Sme rodina k odhlasovanému septembrovému termínu volieb. Kollár zatiaľ očakáva, že kandidátky by sa mohli podávať 2. júla. "Tak to zatiaľ vychádza," okomentoval Kollár.

17:48 Na schválený septembrový termín reaguje aj opozičná SaS.

17:38 Pozrite si výpis hlasovania za septembrový termín. Treba dodať, že májový a júnový termín podpirila aj koaličná Sme rodina.

17:34 Smer reaguje na odhlasované septembrové voľby.

17:33 Reaguje aj hnutie KDH. To rešpektuje rozhodnutie poslancov Národnej rady SR o predčasných parlamentných voľbách. "Chceme byť nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho voliča, a preto sme pripravení ponúknuť riešenia pre Slovensko, hodnotový program a byť upokojujúcim prvkom slovenskej politiky. Sme pripravení nahradiť chaos, nepokoj, nesvár a hádky, ktoré v politike vládli za posledné roky," poskytla stanovisko strana.

17:32 K schváleniu termínu sa vyjadrila už aj predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. "Voľby, ktoré nás čakajú, rozhodnú o osude Slovenska. Rozhodnú, či sa krajina vedená zlodejmi a populistami vydá na cestu korupcie, priemernosti a postupného úpadku, alebo spoločne zabojujeme za spravodlivosť, slobodu a prosperitu, aj keď to nebude jednoduché. Drvivá väčšina politikov rozmýšľa veľmi obmedzene pár mesiacov dopredu, prípadne navrhuje zvyšovanie nejakých sociálnych dávok. Sociálna pomoc je dôležitá v čase krízy, ale energetická kríza aj inflácia postupne skončia a politika nemôže byť neustále v zakliatí kríz. Slovensko potrebuje uvažovať oveľa ďalej, potrebuje víziu, čo musíme urobiť, aby sa ľudia mali lepšie, aby mali vyššiu životnú úroveň, aby bolo Slovensko úspešnou a prosperujúcou krajinou," píše Remišová.

17:23 Parlament schválil septembrový termín predčasných volieb. Za návrh bolo 92 poslancov.

17:21 Neprešiel ani júnový termín z dielne Petra Pellegriniho. Tiež bolo za len 75 poslancov a návrh neprešiel.

17:20 Najprv sa hlasuje o májovom termíne z dielne Smeru a Roberta Fica. Návrh neprešiel. Za bolo len 75 poslancov.

17:18 Poslanci schválili program tejto schôdze. Podporilo ho 148 poslancov.

17:17 Parlament je uznášaniaschopný, prítomných je 144 poslancov. Neprítomní sú poslanci Hattas a Kremský.

17:15 Poslanci sa postupne schádzajú na svoje miesta, o pár minút sa bude hlasovať o termíne predčasných volieb.

17:03 Predseda Sme rodina avizuje prestávku ešte do 17:15, kým sa na hlasovanie dostavia všetci poslanci.

15:38 Podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) nedošlo k schváleniu programu schôdze vraj preto, lebo Boris Kollár ako predsedajúci porušil rokovací poriadok. "Kollár pri zostavovaní návrhu programu parlamentnej schôdze porušil zákon o rokovacom poriadku pri zaraďovaní návrhu pani poslankyne Záborskej a spol. a zároveň zneužil svoju pozíciu predsedu parlamentu na zvýhodnenie svojej strany Sme rodina v populistických pretekoch s Hlasom," píše v statuse.

PREČO NEBOL SCHVÁLENÝ PROGRAM SCHÔDZE NR SR: PORUŠENIE ROKOVACIEHO PORIADKU A PREDBIEHANIE POPULISTOV Stručná odpoveď... Posted by Ondrej Dostál on Tuesday, January 31, 2023

15:02 Peter Pellegrini hovorí, že si nepamätá situáciu, kedy by akákoľvek vládna koalícia navrhovala program a následne ho ani neschvália. Dodal, že ani Hlas-SD nepodporí septembrový termín predčasných volieb.

14:10 Neschválenie programu schôdze zrejme pramení z protestu SaS, ktorá takto reagovala na vyškrtnutie návrhu Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko) ohľadom interrupcií.

13:59 Minister obrany Jaroslav Naď obviňuje SaS z toho, že svojím pričinením spôsobili, že zrušili celú schôdzu. To mu spôsobilo problémy pri schvaľovaní zákonov v súvislosti so zahranično-politickou situáciou.

Naď je pre aktuálnu situáciu v parlamente nahnevaný aj preto, lebo mal predkladať návrh protivzdušnej obrany, ktorý viedol aj v medzinárodnej rovine. Keďže však žiadne rokovanie neprebieha a dnes sa už tento návrh schváliť nestihne, musí o tomto informovať aj zahraničných kolegov.

13:36 Kollár po grémiu ukončuje 81. schôdzu, o 17:00 zvoláva okamžite ďalšiu schôdzu ohľadom skracovania volebného obdobia a určovania termínu predčasných volieb cez hlasovanie. "Zvolám mimo harmonogram novú schôdzu s jedným bodom programu, bude to o 17.00 h a bude sa hlasovať o uznesení o možnosti predčasných volieb," vyhlásil Kollár.

13:28 Poslanci neschválili program schôdze . Kollár zvoláva poslanecké grémium. Za program bolo len 60 poslancov zo 127 prítomných, 17 bolo proti a 48 sa zdržalo.

13:21 Minulý týždeň avizovala Demokratická platforma okolo Jána Budaja okrúhly stôl demokratov a strán na 1. februára. "Vzápätí prišlo v NR SR k presunutiu hlasovania o predčasných voľbách. Zajtrajší termín preto viacerí pozvaní považujú za predčasný. Pokiaľ sa nerozhodne otázka predčasných volieb, politické subjekty nemajú jasno vo svojom ďalšom postupe. Ešte nejasnejšou môže byť situácia, pokiaľ by sa na dnešnom hlasovaní neprijalo žiadne uznesenie o termíne predčasných volieb. Preto iniciátori dialógu demokratov za okrúhlym stolom odkladajú jeho zvolanie na vhodnejší termín na ktorom bude zhoda. Za pravdepodobný termín považujeme polovicu februára. O presnom termíne bude Demokratická platforma včas informovať," odkázala skupina okolo Jána Budaja.

13:09 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvára rokovanie 81. schôdze. Prítomných je 115 poslancov, a tak je plénum uznášaniaschopné. O ospravedlnenie požiadal poslanec za OĽaNO Peter Kremský.

12:53 Hlasovanie o septembrovom termíne sa môže skomplikovať, keďže svoju absenciu na schôdzi ohlásil primátor Nitry a poslanec za SaS Marek Hattas. Podľa Denníka N je na pracovnej ceste na univerzite v Kolumbii.

12:50 Poslanci zo Smeru-SD majú niekoľko dôvodov na to, prečo nebudú hlasovať za septembrový termín predčasných volieb. Koalícia sa vraj podľa nich na septembri dohodla len pre to, "aby ich pozatvárali".

V hre je viacero termínov

Poslanci Národnej rady SR by mali v utorok (31. 1.) o 17.00 h rozhodnúť o termíne predčasných volieb. Koalícia predložila uznesenie o skrátení volebného obdobia s tým, že voľby by mali byť 30. septembra . Nezaradení poslanci z Hlasu-SD navrhli termín na 24. júna a Smer-SD už na 27. mája .

Práve pre množstvo termínov vzniklo aj počas víkendových diskusných relácií množstvo nejasností, čo rozrušilo aj povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Heger na sociálnej sieti vybuchol

Ten vyzval bývalých členov koalície, aby nespochybňovali dohodu o termíne predčasných volieb. Termín 30. septembra je podľa neho kompromisom. Vyplýva to jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Avizuje, že ďalšie rokovanie odmieta. "Nerozumiem politickým lídrom, prečo spochybňujú dohody a robia ďalší zo série cirkusov. Možno niektorí majú veľa času na premýšľanie, keďže už nenesú priamu zodpovednosť za krajinu," skonštatoval.

Galéria fotiek (20) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Heger zopakoval, že si dohodu o termíne predčasných volieb na pôdoryse bývalej vládnej koalície ctí.

Pčolinský vyzval koalíciu, aby zvážila júnový termín

Podľa podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského (Sme rodina) Je pravdepodobné, že ak v neprejde v utorok ani jeden termín predčasných parlamentných volieb, v stredu (1. 2.) nastúpi úradnícka vláda. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Kolegov v koalícii požiadal, aby zvážili júnový termín volieb.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že v ich hnutí budú hlasovať za predčasné voľby na konci septembra. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová vyhlásila, že SaS si ctí dohody a podporí septembrový termín. "Pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi bývalými koaličnými spojencami, tak nebudeme hlasovať za iný termín," zdôraznila.

Podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč poďakoval ľuďom, že prišli zahlasovať v minulotýždňovom referende. "Pokiaľ občania vo voľbách dajú mandát politikom, aby ich zastupovali, tak im môžu mandát aj zobrať, keď sa o nich politici nestarali," poukázal. Je podľa neho neprijateľné, aby vláda pokračovala ešte ďalších desať mesiacov. Deklaruje, že Smer-SD zahlasuje za skorší termín predčasných volieb.