Máte obézne dieťa? Denne by ste mu mali dopriať takéto množstvo pohybu

Podľa odborníkov by mali deti počas dňa zjesť aspoň päť jedál denne. "Chýbať by každý deň nemali raňajky, desiata, obed, olovrant či večera," upozornili. Dôležité je tiež dávať deťom v stravovaní vhodný príklad, aby si osvojili správne návyky. Jedlo by malo byť pestré so všetkými potrebnými živinami. "Dodržiavanie zásad stredomorskej stravy môže pomôcť udržať si zdravú telesnú hmotnosť. Ide o najúčinnejšiu formu stravy z hľadiska prevencie chorôb súvisiacich s obezitou," podotklo ÚVZ. Vyznačuje sa vysokým príjmom zeleniny, ovocia, orechov, obilnín a celozrnných výrobkov, miernej konzumácie rýb, hydiny a nižšieho príjmu červeného mäsa.

Dbať treba u detí aj na pitný režim, piť by mali najmä čistú vodu alebo nesladený čaj. Naopak vyhýbať sa treba sladeným nápojom. Rodičia by zároveň mali deti viesť k aktívnemu životnému štýlu. "Cvičte alebo športujte s deťmi aspoň 60 minút denne. Snažte sa obmedziť čas, ktorý trávia pred obrazovkou," ozrejmil úrad. Znižovať riziko obezity pomáha aj dostatok spánku a oddychu.

ÚVZ varuje, že obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ako napríklad choroby srdca, obličiek a pečene, vysokému krvnému tlaku, diabetu či viacerým druhom rakoviny. Môže taktiež negatívne vplývať na psychiku.