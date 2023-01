FOTO z plesu odhalila to, čo tínedžer skrýval pred priateľkou: Ako si to mohla nevšimnúť tri mesiace?!

NEW YORK - Žena na TikToku prehovorila o svojom tínedžerskom vzťahu a o tom, ako si dlhé tri mesiace nevšimla, že jej priateľ má iba jednu nohu. Upozornila ju na to zjavne obyčajná fotografia. Jeden z komentujúcich sa šokovane spýtal, ako sa mohli milovať bez toho, aby si to žena všimla. Iní sa podelili o podobné príbehy.

TikTokerka známa ako postpartumpsycho pravidelne zdieľa tipy v oblasti rodičovstva. V novom videu však vysvetlila, že ako sedemnásťročná chodila tri mesiace s s jedným chlapíkom, pričom si vôbec nevšimla, že mu chýba druhá noha. "Ak ste si niekedy mysleli, že ste niečo nevedeli, dovoľte mi povedať, ako som tri mesiace chodila s chlapcom, kým som zistila, že nemá nohu. Stretla som sa s ním na rodeu, videla som ho cez cestu a povedala som si: ‚Je to vysoký, nádherný muž a potrebujem ho mať‘. Tak sme si vymenili čísla a o tri týždne neskôr sme boli zamilovaní," uviedla.

Dvojica bola nerozlučná a spoločne sa stretávali každý deň. Neskôr sa ale začalo diať pár zvláštnych vecí, napríklad, že mladík prišiel na softbalový zápas svojej priateľky v teplákoch, aj keď bolo vonku 32 stupňov Celzia. Neskôr si dievčina všimla, že jej partner kríva, tak sa ho na to spýtala. Odpovedal, že má len zranené koleno. "Potom som povedala, že chcem prísť na jeden z jeho basketbalových zápasov a on reagoval, že to absolútne nemôžem urobiť," pokračuje. Na otázku, prečo sa nemôže prísť pozrieť na zápas, muž odpovedal, že by mal úzkosť, pretože jeho výkon nie je najlepší.

Pravda vyšla najavo až po spoločne strávenej večeri, kedy si dvojica urobila spoločnú fotografiu. Dievčina si rýchlo všimla, že na nej niečo nie je v poriadku. Ľavé lýtko jej priateľa vyzeralo strašidelne, akoby pod nohavicami ani nebolo. "Tak som to poslala svojim kamarátom a povedala: ‚Ľudia, myslím, že môj priateľ má len jednu nohu.‘ Spýtali sa, prečo by to tajil". Celé týždne hľadala spôsob, ako sa svojej polovičky opýtať túto nepríjemnú otázku. Týždeň alebo dva pred maturitným plesom boli na večierku a potom zašli k jazeru okúpať sa. Vtedy ju mladík vzal do parku s tým, že sa s ňou potrebuje o niečom porozprávať. Prezradil, že trpí detskou obrnou. Tínedžerka sa ho spýtala, prečo jej o tom nepovedal skôr. Vraj preto, lebo si jeho postihnutie nevšimla na prvom rande, tak sa rozhodol o svojom stave vôbec nehovoriť. Po tomto incidente spolu tvorili pár ešte ďalších šesť mesiacov, no potom Američanka nastúpila na univerzitu a ich vzťah sa skončil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TikTok/postpartumpsycho

Ľudia na TikToku ocenili ženinu úprimnosť. "Ako ste sa mohli milovať a nevšimnúť si to?" spýtal sa jeden užívateľ, na čo sa ponúka odpoveď, že dvojica zrejme spolu sex nemala. Iní sa podelili o podobné príbehy. "Vydala som sa za muža skôr, než som si uvedomila, že mu chýba palec. Nikdy som sa ho na to nepýtala, až kým som neotehotnela. Vtedy som potrebovala odpovede."