Kňaz Ivan chcel napodobniť Najsvätejšiu Trojicu s dvomi mníškami: Sex do trojky, potom sa kajal!

ĽUBĽANA - Slovinský duchovný žiadal od mníšky, aby spolu napodobnili Najsvätejšiu Trojicu tým, že budú mať sex v trojke spolu s ďalšou sestrou z komunity. To sa malo stať ešte na prelome 80. a 90. rokov. Bývalá mníška hovorí, že vďaka kňazovým kontaktom na tých správnych miestach bolo všetko zametené pod koberec.

Katolícky kňaz Marko Ivan Rupnik (68) bol obvinený z toho, že nútil mníšku do trojky a sledoval s ňou porno. Päťdesiatosemročná bývalá rádová sestra sa na margo incidentov vyjadrila pre taliansku tlačovú agentúru Domani a opísala, ako Rupnik zneužíval svoje postavenie, píše LAD Bible. V tom období pôsobil ako duchovný v slovinskom kláštore a tiež využíval dobré vzťahy s vysokopostavenými cirkevníkmi, ktorí tieto skutočnosti mali ignorovať. "Otec Marko sa pomaly dostával do môjho psychologického a duchovného sveta, pričom využíval moju neistotu, krehkosť a vzťah s Bohom na to, aby ma dotlačil k sexuálnym zážitkom s ním," priblížila mníška.

Jedno z obvinení sa týka žiadosti o sexuálny akt, ktorý mal napodobniť Najsvätejšiu Trojicu s ďalšou sestrou z komunity. "Otec Marko mi povedal, aby som mala styk s inou sestrou z komunity, pretože sexualita musela byť podľa jeho názoru oslobodená od posadnutia, na obraz Svätej Trojice." Predpokladá sa, že Rupnik mohol mať styk s ďalšími dvadsiatimi obeťami.

Mníška hovorí, že zvrhlého duchovného sa pokúsila nahlásiť už v minulosti, prvýkrát ešte v roku 1994, no zakaždým to zamietli jeho nadriadení. Rupnik si totiž svojimi umeleckými vlohami a náboženskými dielami vystavenými po celom svete získal popularitu v rámci katolíckej komunity. V máji 2020 bol exkomunikovaný, keď pri spovedi dal rozhrešenie žene, ktorá s ním mala sex, informovala agentúra AP. V ten istý mesiac však jeho exkomunikácia bola zrušená po tom, čo sa kajal.

Reverend Artro Sosa spresnil, že Rupnik má obmedzenú schopnosť praktizovať svoje povolanie, pretože mu bol udelený zákaz počúvať spovede, slúžiť omše a poskytovať duchovné vedenie. Existujú ale dôkazy o tom, čo nariadenia nedodržiava. Na webovej stránke Loreto sa uvádza, že kňaz bude vykonávať duchovné služby počas februára 2023 v mariánskej svätyni v Taliansku.