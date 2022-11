Blondínka sa opila na prvom rande: Šialené, čo nasledovalo! Mali by ste na to odvahu?

RIGA - Evelina Parkereová prezradila, že skončila v Paríži po tom, čo sa opila na prvom rande. So záhadným mužom sa stretla na pár pohárikoch v lotyšskom hlavnom meste , kedy sa dvojica rozhodla ísť na letisko a stihnúť let do najromantickejšieho mesta na svete.

opisuje rande v Paríži s mužom, ktorého identita je neznáma, ako o najromantickejšom rande vôbec. "Začalo sa to drámou v práci, naozaj som chcela od všetkého utiecť, sadla som si na podlahu v kuchyni s fľašou vína. S týmto chlapcom som sa niekoľkokrát stretla na akciách, ale nikdy sme sa nerozprávali." Dievčina sa mu rozhodla napísať a opýtať sa, či sa nechce stretnúť. "Povedal len 'poďme', a tak sme nakoniec išli na drink a šampanské, okamžite som sa s ním cítila príjemne. Opili sme sa a ja neviem, odkiaľ to prišlo, ale navrhla som ísť na letisko a nájsť nejaký let."

Do polhodiny bola dvojica na letisku a pozerala si lety. Prvý bol do Paríža skoro ráno, tak si ho rezervovali. Prespali priamo na letisku. Celé to bolo neskutočné, bola som opitá a unavená, ale bol to sen," pokračuje Lotyška.

V meste lásky strávila s mladíkom niečo vyše 24 hodín, túlali sa po uliciach a pili šampanské pod Eiffelovou vežou. Potom sa vrátili domov. Od spoločného výletu sa dvojica opäť videla, tentoraz ale zostali v domácej Rige. Influencerka Evelina si spontánny nápad odletieť do zahraničia veľmi pochvaľuje. "Nezaujímali nás turistické atrakcie, len sme sa prechádzali, pili veľa šampanského a zabávali sa," dodala.