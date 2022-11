Trápi vás nadváha? Robenie TOHTO desať minút dvakrát týždenne zvýši váš metabolizmus

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

NEW YORK - Niektorí ľudia môžu skonzumovať čokoľvek a neodzrkadlí sa to na ich hmotnosti. A keď sa ich spýtate, ako je to možné, tak iba povedia, že majú rýchly metabolizmus. Mnohí však také šťastie nemajú a na ich postave vidno každý malý prehrešok. Nasledujúci príspevok by mal povzbudiť tých, ktorí si musia neustále dávať pozor na to, čo jedia.