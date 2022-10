Pozor na to, kedy sa stravujete! Jedenie o takomto čase počas dňa môže zvýšiť riziko obezity

CAMBRIDGE - Udržiavanie zdravého stravovania nespočíva len v tom, čo jete, ale aj koľko a ako často. Nová štúdia však naznačuje, že vplyv môže mať aj to, kedy jete. Aký čas dňa teda môže spôsobiť zvýšené riziko obezity a ako si vytvoriť zdravší stravovací plán?

Naša hmotnosť závisí na vyvážení kalórií, ktoré prijímame jedlom, s kalóriami, ktoré vydávame cvičením. Ak jete viac kalórií než spálite, vaša hmotnosť bude, pochopiteľne, stúpať. Ak spálime viac ako zjeme, klesne. "Táto rovnica je však zjednodušená, pretože neberie do úvahy množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú to, čo jeme, koľko cvičíme a ako naše telo spracováva všetku energiu," tvrdia odborníci z Harvardskej univerzity T.H. Chan School. "Príčiny obezity sú také rozmanité ako ľudia, ktorých postihuje," píšu s tým, že dedičnosť nie je osud, pokiaľ ide o hmotnosť a zdravie. Vplyvy prenatálneho a raného veku, zlá strava, vysedávanie pred televízorom, nedostatok fyzickej aktivity a spánku, to všetko može zohrávať úlohu pri rozvoji obezity.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Štúdia zverejnená v časopise Cell Metabolism hovorí, že jedenie neskôr počas dňa môže zvýšiť riziko obezity. "Zistili sme, že jedenie o štyri hodiny neskôr má významný vplyv na úroveň hladu, spôsob, akým spaľujeme kalórie po jedle a akým ukladáme tuk," vysvetľujú vedci. Ich výskum analyzoval údaje zozbierané od šestnástich účastníkov s BMI považovaným buď za nadváhu alebo obezitu. Dodržiavali dva prísne stravovacie plány. Hoci diéty v týchto dvoch plánoch stravovania boli identické vo svojom nutričnom obsahu, účastníci boli najprv poučení, aby jedli v skoršom čase a neskôr zas dostali pokyn, aby jedli štyri hodiny po tomto počiatočnom čase. Účastníci sami hlásili svoje zmeny v chuti do jedla a výskumníci zbierali vzorky krvi, merali energetický výdaj, telesnú teplotu a zbierali vzorky tukového tkaniva, aby porovnali akékoľvek zmeny v génovej expresii od jedného stravovacieho plánu k druhému.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Experti zistili, že jedenie o štyri hodiny neskôr výrazne ovplyvnilo najmä dva hormóny regulujúce chuť do jedla - leptín, ktorý podporuje sýtosť, a ghrelín, ktorý podporuje hlad. Keď účastníci jedli neskôr počas dňa, spaľovali kalórie pomalšie a vykazovali náchylnosť na rast tuku. Tieto zistenia naznačujú, že okrem zdravej stravy založenej na plnohodnotných potravinách a pravidelného cvičenia môže pomôcť znížiť riziko obezity aj konzumácia jedla skôr počas dňa.