Urgentné varovanie pre používateľov Google Chrome: Nenaleťte týmto aplikáciám, sú to hackeri!

LONDÝN - Používatelia Google Chrome by mali spozornieť, pretože podľa aktuálnych upozornení môžu pri používaní nástrojov nevedomky otvárať prístup ku svojim osobným údajom. Obzvlášť opatrní by mali byť pri rôznych rozlíšeniach, ktoré vyzerajú ako aplikácie na zmenu farby a vzhľadu webových stránok.

Spoločnosť Guardio Security, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, odštartovala kampaň "Dormant Colors". Prostredníctvom nej upozorňuje používateľov Google Chrome na rozlíšenia, ktoré sú v skutočnosti vstupnou bránou pre hackerov k vašim súkromným prihlasovacím údajom. Znepokojujúci je najmä fakt, že tieto rozlíšenia majú milióny stiahnutí. "Do polovice októbra 2022 bolo v kampani pre Chrome aj Edge najmenej tridsať ich variantov," uviedol šéf Guardio Security Nati Tal.

Jedna z prvých vecí, ktoré si môžete alebo nemusíte všimnúť, je tá, že vaše vyhľadávania prevezme hack. V praxi to znamená, že vždy, keď niečo vyhľadávate v Chrome, je v skutočnosti presmerované na falošnú stránku, ktorá vyzerá ako Google. Podvodníci potom môžu tajne zarábať peniaze ako pridružená spoločnosť na základe akýchkoľvek nákupov, ktoré realizujete. V princípe ide o zásah do súkromia, ktorý by mohol byť zneužitý aj na vážnejšie účely. "Na konci dňa to nie sú len poplatky za pričlenenie. Je to aj prístup k vášmu súkromiu ako aj vaša internetová história, ktoré sú potom kompromitované rôznymi spôsobmi a môžu sa zamerať na organizácie získavaním poverení a únikmi účtov a finančných údajov," vysvetlil Tal. Odborníci tvrdia, že kampaň stále prebieha a hackeri neustále v tomto smere vyvíjajú niečo nové. Používajú pritom veľmi všeobecné názvy. Toto sú tie, ktoré boli doteraz zistené:

· Action Colors

· Power Colors

· Nino Colors

· More Styles

· Super Colors

· Mix Colors

· Mega Colors

· Get colors

· what color

· Single Color

· colors scale

· style flex

· Background colors

· more styles

· Change Color

· Dood Colors

· refresh color

· imginfo

· WebPage Colors

· hex colors

· soft view

· border colors

· colors mode

· Xer Colors