Vedci riešia záhadu: Takmer každý, vedľa ktorého si ľahol kocúr Oscar, zomrel

PROVIDENCE - Hovorí sa, že smrť je jedinou istotou v živote, no okamih, v ktorom nastane, je takmer vždy záhadou. Vedci sa už dlho zaoberajú spôsobmi, vďaka ktorým by vedeli predpovedať smrť. Nová štúdia o kocúrovi menom Oscar prezradila, že toto zviera má skutočne schopnosť predvídať, kedy človek umrie.

Oscar sa narodil v roku 2005 a na prvý pohľad pôsobí ako obyčajný kocúr. Adoptovalo ho Ošetrovateľské a rehabilitačné centrum Steere House v Providence na Rhode Islande. Každý deň skúmal priestory a navštevoval pacientov, hoci len zriedka mal s nimi väčšiu interakciu. Neskôr sa ukázalo, že má pravdepodobne schopnosť predpovedať smrť. Kocúr sa niekedy zastavil a schúlil vedľa rezidenta a trávil s ním čas. Vo väčšine prípadov krátko nato daná osoba zomrela.

Počas svojho pobytu v domove dôchodcov až do roku 2010 Oscar presne predpovedal smrť päťdesiatich obyvateľov. Jeho doručovanie zlých správ sa stalo natoľko spoľahlivé, že opatrovateľky zavolali rodinných príslušníkov klienta, aby sa s ním prišli rozlúčiť, ak s ním kocúr trávil až podozrivo veľa času. Jeho prítomnosť bola predtuchou konca, no zároveň poskytoval spoločnosť umierajúcim. Zamestnanci mu venovali pamätnú plaketu aby mu ukázali, ako veľmi si vážia jeho služby. "Za súcitnú starostlivosť," píše sa na nej.

Oscarove schopnosti spochybnili chápanie vedcov v oblasti predpovedania smrti. Podobne ako v prípade dámy, ktorá cíti Parkinsonovu chorobu, sa veda musí prispôsobiť a brať do úvahy prípady, ako je tento, aby sa pokúsila odhaliť, ako jednotlivci dokážu identifikovať to, čo stroje nedokážu. Výskumníci, inšpirovaní Oscarom, sa snažia zistiť, ako by umelá inteligencia mohla nahradiť jeho miesto a potenciálne predpovedať smrť podobným spôsobom. Štúdia o Oscarovi bola zverejnená v časopise Journal of the Intensive Care Society.