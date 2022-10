Ženy, používate na vlasy tieto prípravky? Pozor, hrozí zvýšené riziko rakoviny!

Ak s obľubou používate rôzne prípravky, ktoré vyhladzujú vlasy, urobíte lepšie, ak s tým prestanete. Podľa novej štúdie odborníkov z amerického Národného inštitútu zdravia v opačnom prípade riskujete rakovinu maternice. "Pokiaľ je nám známe, toto je prvá epidemiologická štúdia, ktorá skúmala vzťah medzi používaním takýchto produktov a rakovinou maternice," povedala hlavná autorka výskumu Alexandra Whiteová, vedúca skupiny Životného prostredia a epidemiológie rakoviny v Národnom ústave environmentálnych zdravotníckych vied (NIEHS). Dodala však, že je potrebný ďalší výskum na potvrdenie týchto zistení v rôznych populáciách, na určenie, či vlasové produkty vedú k zdravotným rozdielom pri rakovine maternice a na identifikáciu špecifických chemikálií, ktoré môžu zvyšovať riziko rakoviny u žien.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Výskumníci použili údaje zo Sister Study - projektu vedeného NIEHS, ktorého cieľom bolo zistiť, ako prostredie a gény môžu ovplyvniť šance na rakovinu prsníka a iných ochorení. To im umožnilo prístup k vzorke o veľkosti desiatok tisíc ľudí. Po dobu viac ako desať rokov vedci sledovali vyše 33 000 žien. Počas tohto obdobia 378 z nich diagnostikovali rakovinu maternice. "Odhadujeme, že u 1,64 percenta žien, ktoré nikdy nepoužívali žehličky na vlasy, by sa do veku 70 rokov aj tak vyvinula rakovina maternice," vysvetlila Whiteová. U žien, ktoré používali vyrovnávacie produkty aspoň štyrikrát do roka, ale toto riziko stúpa až na 4,05 percenta.

Zatiaľ čo štúdia nezozbierala informácie o tom, ktoré jednotlivé značky alebo zložky môžu spôsobovať tento trend, predchádzajúce výskumy našli niekoľko chemikálií v produktoch na vyrovnávanie vlasov, ktoré môžu narušiť endokrinný systém. Látky obsiahnuté v týchto produktoch sú tiež spájané s vyšším výskytom rakoviny prsníka a vaječníkov a čo je najznepokojivejšie, takéto zložky nie sú vždy uvedené na výrobkoch, dokonca ani na tých, ktoré sú určené pre deti.

Galéria fotiek (3) Riziko vzniku rakoviny prsníka je napriek čoraz úspešnejšej liečbe stále veľmi vysoké.

Zdroj: thinkstock

Podľa expertov sú najviac ohrozené Afroameričanky, ktoré si v snahe asimilovať sa do väčšinovej spoločnosti často vyrovnávajú inak vlnité a brčkavé vlasy. Štúdie z roku 2020 ukázali, že ženy s afroamerickým pôvodom môžu byť vnímané ako menej profesionálne alebo kompetentné, ak nosia vlasy v prirodzených, nenarovnaných účesoch. To všetko ich vystavuje dramaticky zvýšenému riziku rakoviny, pretože v snahe zapadnúť a splniť štandard si vlasy neustále vyrovnávajú. Zatiaľ čo zvýšenie rizika pre pravidelné používateľky produktov na vyrovnávanie vlasov je "pozoruhodné", výskumníci dodali, že rakovina maternice je stále relatívne zriedkavým typom rakoviny. Štúdia bola zverejnená v časopise Journal of the National Cancer Institute.