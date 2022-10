Ľudia len čumeli na to, čo si pasažierka vzala na palubu lietadla: Veľmi podivný spoločník!

FLORIDA - Mnohí ľudia si dnes nevedia predstaviť ani deň bez svojho domáceho miláčika. Tejto potrebe sa čoraz viac začali prispôsobovať letecké spoločnosti, kde si už psa môžete zobriať priamo na palubu lietadla. Haley Koehnová so svojím zvieratkom však prekvapila nielen spolucestujúcich, ale aj zamestnancov letiska.

Haley si nevie predstaviť život bez spoločnosti svojej zlatej rybičky. Svoju cestu na Floridu zdokumentovala na TikToku. Video ľudí okamžite zaujalo, a to nielen pre výber domáceho zvieraťa, ale najmä preto, že každý, kto šiel kedy lietadlom, vie, aké prísne podmienky musí človek splniť, ak sa chce dostať na palubu. A pri zvieratách sú ešte omnoho prísnejšie.

Dievčina prezradila, ako dostala svoju rybku menom Pluto cez letiskovú bezpečnostnú kontrolu, uvádza The Sun. V komentároch sa jej pýtali, či musela pred letom so svojím miláčikom informovať leteckú spoločnosť. "Nie, len som tam išla, otestovali jeho vodu a potom nás nechali prejsť." Pravidlá Amerického úradu pre bezpečnosť dopravy uvádzajú, že ak sú ryby uchovávané v priehľadnej sklenenej alebo plastovej nádobe odolnej voči rozliatiu, malo by byť všetko v poriadku.

Haley nie je jedinou osobou, ktorá letela s rybou. Jedna osoba uviedla: "Moja ryba so mnou lietala tam a späť celú vysokú školu." Niektorí youtuberi napísali, že aerolinky Delta povoľujú mať ryby počas letu na palube, ale keďže sa to nestáva často, niektorí členovia posádky o tom nemusia vedieť. Iní komentujúci sa však už menej tešili z Plutovho letu. "Pustili rybu do lietadla s takým množstvom vody, ale mne zobrali fľašu s mliekom pre bábätko," napísala jedna žena.