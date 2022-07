Už sa vám to niekedy stalo? Žena požiadala pasažiera o výmenu sedadla v lietadle: Takto zareagoval!

Ak si niekto priplatí za konkrétne miesto vo vlaku alebo lietadle, je nepravdepodobné, že by sa ho chcel vzdať kvôli tomu, čo považuje za podradnejšiu možnosť. To môže často spôsobiť veľký rozruch, pričom mnohí sa cítia oprávnení získať sedadlo, ktoré chcú. Jeden pasažier v lietadle smerujúcom z Japonska sa nedávno na Reddite podelil o to, ako čelil situácii, keď nemohol uveriť drzosti ženy počas letu. Jedna matka sa ho pred časom spýtala, či by si mohli vymeniť sedadlá, aby mohla sedieť vedľa svojho batoľaťa. Sedela v rade za ním na strednom sedadle.

Mužovi takáto výmena nevyhovovala, lebo mu bolo podľa jeho slov ponúknuté horšie miesto. "Požiadala ma, a iba mňa, aby som si s ňou vymenil miesto, aby mohla mať moje sedadlo pri okne (vedľa svojej dcéry) a ja by som si sadol na jej stredné sedadlo o jeden rad dozadu. Do pekla nie. Nie je to môj problém, že si to nezarezervovali spolu. Horšie je, že sme boli obklopení ďalšími z jej skupiny, že namiesto toho mohla požiadať o trojstranný obchod. Alebo cestovnú kanceláriu. To je drzosť pýtať sa len mňa a očakávať z mojej strany podradný obchod," píše.

Užívateľov zaujímalo, ako sa pasažierovi sedelo vedľa tak malého dieťaťa počas letu. "Kombinácia tabletky na spanie a fakt, že sa jej dcérka veľmi dobre správala, z toho urobila príjemný let. Jej matka mi trochu robila nepríjemnosti, pravdepodobne ako trest za to, že som sa nepohol. Ale keď tabletka začala účinkovať, bol to hladký let," dodal chlapík.