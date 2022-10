Drzosť matky s dcérou nepozná hraníc: Scéna v lietadle pre lepšie miesta! Personál ich vyhodil

SACRAMENTO - Snáď každý si dá záležať na výbere sedadla v lietadle. Táto dvojica matky s dcérou však zašla do extrému a trvala na tom, že dostane tie najlepšie miesta na svojom lete. Na palube lietadla vyvolali rozruch a požadovali, aby sa ostatní cestujúci vzdali svojich miest. Video z incidentu sa objavilo na TikToku.

Video publikované na TikToku zachytáva, ako palubný personál vyhodil z lietadla mamu a jej dcéru po tom, ako kričali na spolucestujúcich, píše The Mirror. Dvojica nastúpila na let spoločnosti Southwest Airlines z letiska v Sacramente v Kalifornii. Southwest Airlines má systém nastavený tak, že pasažieri si nemôžu vybrať konkrétne sedadlo, ale sú zaradení do rôznych „nástupných skupín“ na základe poradia príchodu.

Populárne video, ktoré bolo pôvodne publikované už v roku 2021, sa opäť šíri po sociálnych sieťach.

„Mysleli si, že každý by sa mal pohnúť, aby sa im ušli najlepšie sedadlá. Letuška im zdvorilo vysvetlila, že nemôžu požiadať celé lietadlo ľudí, aby si s nimi vymenili sedadlá. Kto skôr príde, ten skôr melie,“ napísal používateľ TikToku k videu.

Na záberoch je vidieť člena posádky, ktorý sa s nimi rozpráva a bolo počuť, ako hovorí, že v lietadle sú rodiny s malými deťmi a matka s dcérou nemôžu kričať po ľuďoch. Dcéra odpovie, že si len chcú sadnúť a sarkasticky dodá, že keď člena posádky chytí jej matka do rúk, bude plakať.

Iná letuška napokon požiadala, aby dvojicu presunuli do iného lietadla. Lietadlo malo údajne dve hodiny meškanie a cestujúci museli čakať ešte dlhšie, kým sa personálu podarilo odviesť matku s dcérou z paluby lietadla. „Letuška mala pocit, že tieto pasažierky sú svojím správaním nebezpečné. Celé lietadlo tlieskalo, keď ich odviedli z paluby,“ dodal používateľ TikToku.