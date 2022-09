Influencerky radili, ako upratovať: Schytali spŕšku znechutených reakcií: Fuj, myslia toto vážne?

Influencerky Janelle Flom a Kate Heintzelman z Minnesoty sú bombardované znechutenými komentármi, ktorými užívatelia sociálnej siete vyjadrujú svoje reakcie na ich príspevok. V TikTok videu totiž odporúčajú umývať záchodovú misu v umývačke riadu a svoj nápad zároveň aj demonštrujú. Zábery tak zachytávajú ako táto časť toalety končí v umývačke medzi použitým riadom a nasleduje aj ukážka, ako skvele vyzerá po skončení umývacieho programu, píše DailyStar.

Príspevok má len na Instagrame takmer päť miliónov pozretí a nazbieral viac ako 13 000 komentárov. Jeden z užívateľov napísal, že „toto nie je hack, ale niečo absolútne nechutné,“ zatiaľ čo ďalší uviedol, že vo videu je zachytený dostatočný dôvod, prečo by sme nemali u hocikoho jesť. Niektorí špekulovali aj nad tým, či nejde iba o hlúpy vtip. „Rozhodne neodporúčame umývať záchodovú dosku v umývačke riadu, pokiaľ to nie je nutné,“ uviedla skupina na ochranu spotrebiteľov Choice v roku 2019 po vykonaní testov umývačiek.

Autori testovania tak samotné umývanie nezakázali a skôr riešili, ako by mali spotrebitelia túto časť toalety umiestniť do umývačky tak, aby ju nepoškodili. Podľa odborníkov na hygienu sa totiž na záchodových doskách nachádza relatívne malé množstvo nebezpečných mikroorganizmov v porovnaní s inými predmetmi v domácnosti. Napríklad kuchynská špongia obsahuje približne 10 miliónov baktérií na štvorcový palec v porovnaní s približne 50 baktériami na záchodových doskách. Dr. Chuck Gerba v roku 2012 dokonca uviedol, že je to jedna z najčistejších vecí. „Je to náš zlatý štandard a nie je veľa čistejších vecí ako záchodová doska, pokiaľ ide o choroboplodné zárodky,“ uviedol odborník.