Robíte tieto chyby pri umývaní riadu v umývačke? Účinné tipy, ako sa vyhnúť problémom a mať dokonale čistý riad

Do umývačky riadu nepatrí drevo, ako sú varešky alebo dosky na krájanie, no dokonca ani určité druhy plastov. Obidva materiály totižto dokážu pohltiť chemikálie z čistiacich prostriedkov a tieto zvyšky chemikálii si neskôr viete zaniesť priamo do jedla. Okrem dreva a plastu nepatria do umývačky riadu ani teflónové panvice, ale ani taniere alebo poháre zdobené striebrom alebo zlatom.

Riad je potrebné predmyť, až potom vložiť do umývačky riadu

Aj keď výrobcovia čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu radi ukazujú mastné zvyšky jedál na tanieroch a zaručený účinok ich čistiacich prostriedkov na krištáľovo čistý riad, s veľmi znečistenými hrncami a taniermi si zarábate na väčší problém. Okrem zanesenia umývačky, filtra a zaschnutých zvyškov jedál na tanieroch po dokončení cyklu si môžete upchať aj kanalizáciu. Riad je potrebné najskôr opláchnuť aspoň v čistej vode, prípadne zvyšky jedál utrieť.

Oblé tvary náradia patria do špeciálnych košíkov

Zaschnuté biele škvrny na pohároch sú znakom chýbajúcej soli do umývačky. Vo väčšine domácností je vyššia tvrdosť vody a tak k umývacím prostriedkom musíte pridať aj špeciálnu soľ. Ďalším problémom môžu byť lyžice, naberačky a iné oblé tvary náradia. Vplyvom tlaku vody sa môžu otočiť a v tom horšom prípade budú neumyté, alebo v nich zostane špinavá voda z vašej umývačky. Nezabudnite preto dať toto náradie do špeciálnych košíkov na to určených, no i tu platí, že náradie by nemalo obsahovať zvyšky jedál.

Nezabúdajte na leštidlo, musí ho byť tak akurát

Ak sa vám na príboroch objavia hrdzavé škvrny, je možné, že ste nepoužili leštidlo. Ak naopak sa na pohároch objavia škvrny alebo biely pruh, zrejme ste to s množstvom leštidla naopak prehnali. Mokré riady tesne po dokončení cyklu sú znakom preplnenej umývačky. Skúste rozumnejšie uložiť špinavý riad, prípadne umývačku po dokončení otvoriť, vložiť na dvierka utierku a opäť dvierka zavrieť. Utierka pomôže s prebytočnou vlhkosťou, ktorá sa odparuje a váš riad bude suchý.

Pri nepríjemnom zápachu z umývačky nezabudnite na pravidelné čistenie vrátane tesnenia, dvierok a filtra. Nesnažte sa prebiť zápach s osviežovačom do umývačiek, skôr sa zamerajte na hygienu. Rovnako nepatrí do umývačky špinavý riad, ktorý v nej má stáť niekoľko hodín, prípadne dní, kým ju naplníte. Ak používate umývačku pravidelne, z času na čas by ste si mali nájsť priestor aj na pustenie programu naprázdno spolu so špeciálnym čistiacim prostriedkom. Vaša umývačka bude zase ako nová a bude vám ešte dlho slúžiť.