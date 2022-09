Učiteľka dohnala matku k slzám: Neuveríte, čo si dovolila povedať o jej synovi!

Ženina sestra si pri čakaní na svojho štvorročného synovca vypočula rozhovor učiteľov, ktorí zosmiešňovali jeho meno. S incidentom sa podelila na Reddite. „Moja sestra je mimoriadne rodinne orientovaná a celé leto strávila prípravou svojho syna do školy,“ uviedla žena vo svojom príspevku na Reddite.

„Bol nadšený, že chodí do školy. Veľmi sa mu tam páči a našiel si veľa kamarátov, o ktorých vždy hovorí a chce sa s nimi po škole stretnúť,“ uviedla ďalej nemenovaná žena. Chlapec si dokonca obľúbil aj svoju učiteľku, ktorá neskôr zosmiešnila jeho meno.

Kým čakala na svojho synovca v škole, započula rozhovor medzi učiteľmi, ktorí si uťahovali z chlapcovho mena. „Všetci boli so svojimi rodičmi a učitelia sa vrátili do triedy, ale dvere a okná nechali otvorené a ja som počula ich rozhovor. Počula som, ako sa rozprávajú o deťoch v triedach a o tom, či je niektoré z nich zlé, a počula som, ako učiteľ môjho synovca hovorí ‚nie, ale jedno z mojich má psie meno," priblížila žena.

Keď sa druhá učiteľka opýtala, aké meno myslí, žena si uvedomila, že sa rozprávajú o jej synovcovi. „Bola som v šoku a znechutená. Našťastie si nemyslím, že tomu synovec venoval pozornosť a nepočul ich,“ uviedla. Hneď po príchode domov svojej sestry povedala všetko, čo si vypočula a podelila sa o svoje znechutenie z celej situácie.

„Okamžite som jej to povedala a ona sa rozplakala. Teraz uvažuje o tom, že by sa išla porozprávať s riaditeľom,“ dodala žena.

Mnohých tento incident šokoval a so svojimi pocitmi sa podelili v komentároch. „Čakal som, že to bude Bentley alebo Bear alebo niečo také - mená, ktoré som počul a pomyslel som si, hm, to je meno pre psa. Ale Benji je úžasné meno a rozhodne mi to nepripomína psie meno,“ uviedol jeden z komentujúcich.