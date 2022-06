VIDEO Svet spoznal najškaredšieho psa pre rok 2022: Vyhral kríženec s príznačným menom

Majiteľka sedemnásťročného kríženca "Pán Šťastná Tvár (Mr. Happy Face), bola celá bez seba, keď sa jej štvornohý miláčik stal šampiónom v súťaži najškaredší pes na svete. Informoval o tom portál sonoma-marinfair. Jeneda Benallyová z Arizony, si tohto "veterána" adoptovala z útulku iba pred rokom. Ako tvrdí, do rodiny priniesol šťastie, aj keď mu veterinár spočiatku predpovedal len pár týždňov života.

"Bol to veľmi starý pes a navyše so zdravotnými problémami. V útulku ma upozornili, že možno vzišiel z incestného kríženia, pretože je strašne škaredý," povedala Jeneda. Ako pokračovala, pracovníci útulku nepreháňali. Pes vyzeral naozaj veľmi starý a nebol zrovna najkrajší. "Chcela som mu dať druhú šancu na pekný život. Ten pes potreboval len lásku," opísala prvé stretnutie so svojím budúcim miláčikom.

Jeneda Benallyová svojho maznáčika prihlásila do súťaže neplánovane. Prihlášku vyplnila počas služobnej cesty v Kalifornii. Mr. Happy Face nakoniec porazil sedem konkurentov a odniesol si odmenu vo výške v prepočte 1410 eur.

Súťaž škaredých psov má dlhú tradíciu a porotcovia vedia oceniť všetko, čo obyčajne ľuďom pripadá odpudzujúco, či už ide o chýbajúcu srsť, krivé zuby, škúliace oči alebo rôzne anatomické deformácie. Tento rok sa súťaž konala po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu.