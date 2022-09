Obrovský asteroid má zasiahnuť našu obežnú dráhu: Vedci ešte nevedia, kam dopadne!

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

LONDÝN – Vedci očakávajú, že za dva týždne by sa do obežnej dráhy Zeme mohol dostať obrovský asteroid. Vesmírny kameň svojou veľkosťou prirovnávajú britskí vedci k Big Benu. Vraj má byť dvakrát tak veľký ako samotný symbol Londýna a do Zeme by mohol naraziť o dva týždne. Zatiaľ však nevedno, kam presne.