Nové zistenia o vymretí dinosaurov: Do Zeme mal naraziť nie jeden, ale až DVA asteroidy

EDINBURGH - Zdá sa, že dinosaury nevyhubil len jeden asteroid, ale dva. Naznačuje to nový prelomový objav. Vedec z Edinburghu identifikoval neďaleko pobrežia západnej Afriky široký kráter. Ten pravdepodobne spôsobil obrovský asteroid pred asi 66 miliónmi rokov. Podľa odborníka ide o vzrušujúci objav.

Nový kráter, prezývaný Nadir, spôsobil 400 metrov široký asteroid, naznačuje odborník. To viedlo k obrovskej vlne tsunami. Nadir leží viac ako 300 metrov pod morským dnom asi 402 kilometrov od pobrežia Guiney – neďaleko pobrežia západnej Afriky. Píše o tom The Mirror.

Podľa Uisdeana Nicholsona z Heriot-Watt University v Edinburghu pochádza tento kráter z rovnakej doby, ako ten v Mexickom zálive, ktorý spôsobil vyhynutie dinosaurov. Jeho zistenia boli publikované v časopise Science Advances.

Nicholson si kráter prvýkrát všimol, keď analyzoval údaje zo seizmických prieskumov od hľadačov ropy a zemného plynu. „Strávil som ich interpretáciou pravdepodobne posledných 20 rokov, ale nikdy som nič také nevidel,“ povedal Nicholson. Experti v prieskumoch zaznamenali rôzne vrstvy hornín a sedimentov pod zemou aj do hĺbky niekoľkých kilometrov.

Ich zistenia spôsobili špekulácie, že asteroid, ktorý to spôsobil, sa mohol odlomiť od väčšieho asteroidu, o ktorom je známe, že spôsobil zánik dinosaurov. Nicholson naznačuje, že gravitácia mohla rozbiť asteroid v skoršej obežnej dráhe, čo viedlo k dvom dopadom v priebehu niekoľkých dní po sebe.

„Naše simulácie naznačujú, že tento kráter bol spôsobený zrážkou 400 metrov širokého asteroidu do 500 až 800 metrov vody. To vyvolalo vlnu tsunami vysokú viac ako jeden kilometer, ako aj zemetrasenie s magnitúdou 6,5. Uvoľnená energia bola asi 1000-krát väčšia ako energia z erupcie a tsunami na Tonge v januári 2022,“ povedala Veronica Brayová z University of Arizona.

Niektorí odborníci však nie sú presvedčení, že obe horniny pochádzajú z rovnakého materského asteroidu. „Je to vzrušujúci objav. Myslím si však, že tieto dve udalosti spolu pravdepodobne nesúvisia,“ povedal Gareth Collins z Imperial College London.